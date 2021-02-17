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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Еще три партии подали уведомление в Бишкекскую ТИК

Еще три партии подали уведомление в Бишкекскую ТИК для участия в выборах в городской кенеш. Об этом 24.kg сообщил председатель территориальной комиссии Кайрат Маматов.

По его словам, документы подали «Социал-демократы Кыргызстана», «Патриот» и НДПК.

Ранее уведомили об участии Партия зеленых, «Ыйман нуру», «Легалайз», «Ата Мекен», «Эмгек», «Бутун Кыргызстан» и «Улуу Журт». Таким образом, на сегодня 10 политорганизаций планируют участвовать в гонке за мандаты в Бишкекском горкенеше.

ТИК напоминает: срок подачи уведомлений истекает 1 марта в 23.59. Местные выборы в 448 местных кенешей пройдут 11 апреля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183708/
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