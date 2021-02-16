«Кыргыз умуту» тоже требует лишить Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента

Участники событий 5-6 октября 2020 года создали общественное объединение «Кыргыз умуту» и требуют лишить Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента. Об этом 24.kg сообщил представитель организации Дастан Эсенбеков.

По его словам, именно действия Жээнбекова стали причиной массовых нарушений в ходе парламентских выборов 4 октября. Он также дал команду правоохранительным органам применять спецсредства против мирных митингующих.

«Если понадобится, то объявим сбор подписей. Мы уже обратились с этим требованием к главе государства Садыру Жапарову и спикеру парламента Таланту Мамытову. Сооронбай Жээнбеков должен быть привлечен к уголовной ответственности», — сказал Дастан Эсенбеков.

Он также добавил, что октябрьским событиям должна быть дана объективная историческая и правовая оценка.

Напомним, 5-6 октября в Бишкеке произошли беспорядки из-за масштабных нарушений в ходе парламентских выборов. В результате в Кыргызстане сменилась власть. Избранный в 2017 году президент Сооронбай Жээнбеков подал в отставку.

В ходе массовых беспорядков в столице в ночь на 6 октября пострадали 1 тысяча 221 человек. Погиб 19-летний Умутбек Алтынбек уулу.

Сейчас ситуация в государстве стабилизировалась. Но события 5-6 октября еще не получили официальной оценки. Читатели 24.kg могут высказать свое отношение к тому, что произошло осенью прошлого года, здесь.

Это не первая инициатива лишить прежнего главу страны статуса. Ранее о начале сбора подписей за лишение статуса экс-президента Розы Отунбаевой и Сооронбая Жээнбекова сообщил блогер Чингиз Капаров. Лишить Сооронбая Жээнбекова статуса экс-главы государства также требует бывший начальник УВД Ошской области Абдилат Капаров.