14:49
USD 84.46
EUR 102.54
RUB 1.15
Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

«Кыргыз умуту» тоже требует лишить Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента

Участники событий 5-6 октября 2020 года создали общественное объединение «Кыргыз умуту» и требуют лишить Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента. Об этом 24.kg сообщил представитель организации Дастан Эсенбеков.

По его словам, именно действия Жээнбекова стали причиной массовых нарушений в ходе парламентских выборов 4 октября. Он также дал команду правоохранительным органам применять спецсредства против мирных митингующих.

«Если понадобится, то объявим сбор подписей. Мы уже обратились с этим требованием к главе государства Садыру Жапарову и спикеру парламента Таланту Мамытову. Сооронбай Жээнбеков должен быть привлечен к уголовной ответственности», — сказал Дастан Эсенбеков.

Читайте по теме
Требования активистов к Садыру Жапарову. В «Кыргыз умуту» рассказали подробности

Он также добавил, что октябрьским событиям должна быть дана объективная историческая и правовая оценка. 

Напомним, 5-6 октября в Бишкеке произошли беспорядки из-за масштабных нарушений в ходе парламентских выборов. В результате в Кыргызстане сменилась власть. Избранный в 2017 году президент Сооронбай Жээнбеков подал в отставку.   

В ходе массовых беспорядков в столице в ночь на 6 октября пострадали 1 тысяча 221 человек. Погиб 19-летний Умутбек Алтынбек уулу. 

Сейчас ситуация в государстве стабилизировалась. Но события 5-6 октября еще не получили официальной оценки. Читатели 24.kg могут высказать свое отношение к тому, что произошло осенью прошлого года, здесь.

Это не первая инициатива лишить прежнего главу страны статуса. Ранее о начале сбора подписей за лишение статуса экс-президента Розы Отунбаевой и Сооронбая Жээнбекова сообщил блогер Чингиз Капаров. Лишить Сооронбая Жээнбекова статуса экс-главы государства также требует бывший начальник УВД Ошской области Абдилат Капаров. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/183633/
просмотров: 139
Версия для печати
Материалы по теме
Требования активистов к Садыру Жапарову. В «Кыргыз умуту» рассказали подробности
Хотим статус героя. Комментарий пресс-секретаря президента Садыра Жапарова
Участники октябрьских событий хотят статуса героев. Что еще требуют у президента
Дастан Джумабеков: Сооронбай Жээнбеков не совершал преступлений против страны
Экс-президент Сооронбай Жээнбеков вернулся в Кыргызстан
Начался сбор подписей за лишение статуса экс-президента Отунбаевой и Жээнбекова
Слив телефонного разговора Сооронбая Жээнбекова в Сеть. Комментарий генпрокурора
Вызов Сооронбая Жээнбекова в суд в качестве свидетеля. Комментарий генпрокурора
Массовые беспорядки. Фариду Ниязову и Канату Сагымбаеву продлили меру пресечения
Адвокат Сооронбая Жээнбекова обвиняет Дуйшенбека Зилалиева в клевете
Популярные новости
Суд по&nbsp;делу Райымбека Матраимова прокомментировал Садыр Жапаров Суд по делу Райымбека Матраимова прокомментировал Садыр Жапаров
Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев прооперирован и&nbsp;идет на&nbsp;поправку Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев прооперирован и идет на поправку
Очередной митинг в&nbsp;Бишкеке. От&nbsp;Садыра Жапарова требуют решить вопрос границ Очередной митинг в Бишкеке. От Садыра Жапарова требуют решить вопрос границ
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;8-12 февраля Кыргызстан: кадровые перестановки за 8-12 февраля
Бизнес
В&nbsp;сети &laquo;Спекулянт&raquo; назвали имя чиновника, которого подозревают в&nbsp;рейдерстве В сети «Спекулянт» назвали имя чиновника, которого подозревают в рейдерстве
Оператор&nbsp;О! продолжает активно инвестировать в&nbsp;строительство сети 4G&nbsp;LTE Оператор О! продолжает активно инвестировать в строительство сети 4G LTE
Организация космических исследований Индии планирует первую миссию в&nbsp;2021 году Организация космических исследований Индии планирует первую миссию в 2021 году
Любимые товары в&nbsp;вашем смартфоне: &laquo;Народный&raquo; дарит реальные скидки Любимые товары в вашем смартфоне: «Народный» дарит реальные скидки
16 февраля, вторник
14:42
Мигранты ждут помощи для возвращения в Россию Мигранты ждут помощи для возвращения в Россию
14:41
«Кыргыз умуту» тоже требует лишить Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента
14:24
Требования активистов к Садыру Жапарову. В «Кыргыз умуту» рассказали подробности
14:15
Правительство рассматривает вопрос присвоения Баткену официального статуса
14:14
В бюджете Бишкека не предусмотрели средства на оплату интернет-услуг для школ