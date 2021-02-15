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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Еще пять партий подали уведомление в Бишкекскую ТИК

Еще пять партий подали уведомление в Бишкекскую ТИК. Об этом 24.kg сообщил председатель территориальной комиссии Кайрат Маматов.

По его словам, документы подали партии «Легалайз», «Ата-Мекен», «Эмгек», «Бутун Кыргызстан» и «Уулу Журт».

Ранее уведомили об участии Партия зеленых и «Ыйман нуру». Таким образом, на сегодня семь политорганизаций планируют участвовать в гонке за мандаты в Бишкекском горкенеше.

ТИК напоминает: срок подачи уведомлений истекает 1 марта в 23.59. Местные выборы в 448 местных кенешей пройдут 11 апреля.

Ссылка: https://24.kg/vlast/183544/
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