Местные выборы. Еще пять партий подали уведомление в Бишкекскую ТИК

Еще пять партий подали уведомление в Бишкекскую ТИК. Об этом 24.kg сообщил председатель территориальной комиссии Кайрат Маматов.

По его словам, документы подали партии «Легалайз», «Ата-Мекен», «Эмгек», «Бутун Кыргызстан» и «Уулу Журт».

Ранее уведомили об участии Партия зеленых и «Ыйман нуру». Таким образом, на сегодня семь политорганизаций планируют участвовать в гонке за мандаты в Бишкекском горкенеше.

ТИК напоминает: срок подачи уведомлений истекает 1 марта в 23.59. Местные выборы в 448 местных кенешей пройдут 11 апреля.