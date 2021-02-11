Выборы-2021. Парламент по новой системе: ожидания и последствия

После референдума по принятию проекта новой редакции Конституции и местных выборов, которые пройдут в один день — 11 апреля, кыргызстанцам предстоит еще раз отправиться к урнам — избирать Жогорку Кенеш седьмого созыва.

Новый состав парламента сформируют по мажоритарно-пропорциональной системе. Он будет состоять из 90 депутатов.

Что мы в итоге получим: говорящие головы или самостоятельный законотворческий орган — вопрос открытый.

Плавали. Знаем

Парламентская кампания ранее уже проводилась по смешанному образцу. С 1995 года до 2005-го в стране функционировал двухпалатный парламент, состоящий из законодательного собрания (ЗС) и собрания народных представителей (СНП). В первое входили 60 депутатов, 15 из которых избирались по партийным спискам. Во второе — 45, баллотировавшихся только по одномандатным округам.

Эксперты считают, что именно так путем введения в игру партий и была предпринята попытка стимулировать их развитие.

Результат не оправдал ожидания. Сформировалась политическая структура неустойчивого равновесия.

Депутаты были вовлечены в разные фракции и группы, которые лоббировали политику, иногда не совпадающую с президентской. А те, кто поддерживал курс главы государства, в принципиальных вопросах перестали иметь решающее большинство. Усилилась парламентская оппозиция, рупором которой стала депутатская группа, состоящая из партийных и беспартийных членов ЗС, разделявших преимущественно левые политические взгляды.

Чтобы вернуть ситуацию под контроль, в 2003 году проводится референдум по изменению Конституции. Возвращается мажоритарная избирательная система абсолютного большинства.

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По ней в 2005-м избирался третий созыв. Он был досрочно распущен спустя два года, а перекроенная в очередной раз Конституция тогда установила пропорциональную систему.

В 2010-м при написании нового проекта Основного закона, устанавливающего парламентскую форму правления, члены конституционного совещания оставили избрание ЖК по партийным спискам.

Поменять Конституцию и избирательную систему решил спустя 10 лет Садыр Жапаров. Изначально президент заявлял, что следует вернуться к выборам по одномандатным округам, поскольку партии превратили кампанию в бизнес, а Жогорку Кенеш — в закрытый клуб по интересам. Однако эта идея не встретила поддержки, и представители созданного в ноябре 2020 года конституционного совещания предложили компромиссный вариант — мажоритарно-пропорциональный принцип формирования ЖК.

Представители политобъединений в округах теперь не смогут агитировать только за себя. Они вынуждены будут продвигать идеологию своей партии, рассказывать о программах. А партийные боссы не смогут использовать систему «паровоза», когда в начале списка стоят те, кто потом в парламент не попадет.

Эксперты считают, что при смешанной системе не сохранится квота для представителей национальных меньшинств, ЛОВЗ, молодежи и женщин.

Инициаторы поправок уверяют: принцип нарушен не будет. А преференциальное голосование позволит, напротив, сделать объективный выбор без оглядки на лидера партии.

«Но в партийном строительстве все равно произойдет откат назад. Развивать партии станет невыгодно. Конкуренция будет выстраиваться на количестве денег. Возникает также риск большей управляемости парламента. Хотя он всегда был подконтролен президентской администрации, но при смешанном варианте брожение всевозможных интересов усилится. Будет реанимирована старая схема использования административного ресурса и в одномандатных округах», — полагает эксперт Медет Тюлегенов.

Власти по-прежнему всеми способами будут пытаться протолкнуть своих людей в парламент. Мы такое уже наблюдали на выборах в 2000 и 2005 годах. К чему это привело, помнят все. Медет Тюлегенов

С ним не согласен политолог Шерадил Бактыгулов. Он считает, что вопрос не в том, какой должна быть избирательная система, а в цели ее внедрения.

«У нас же никто не может ответить на вопрос, зачем нужна та или иная система. Почему, к примеру, мажоритарная — это плохо, а пропорциональная — хорошо, и наоборот. Или в чем преимущества и недостатки смешанной формы избрания. Я считаю, что власть лидеров политобъединений, их диктатура должны быть уничтожены. Иначе мы не сможем развиваться, и любая здравая демократическая мысль закончится профанацией», — сказал Шерадил Бактыгулов.

Он добавил, что в Кыргызстане установился авторитаризм партийных боссов при отсутствии устойчивых и развитых политических организаций. Поэтому, по его мнению, парламентаризм стал фикцией, а пропорциональная система оказалась неэффективной.

Закон обратного отсчета

Некоторые политологи и юристы считают, что возвращение к смешанной избирательной системе оправдано. А утверждения, что Кыргызстан отрекается от парламентаризма и демократии, несостоятельны.

«У нас парламентаризма никогда не было. Была сильная вертикаль президентской власти, а Жогорку Кенеш исполнял функции нотариуса. Соответственно, говорить о том, что мы жили в парламентской стране, не приходится. Ответила ли ныне действующая система нормам и требованиям общества? Нет. Были ли избраны самые достойные в парламент? Нет. Партийную систему разрушили, а сам высший законодательный орган страны превратили в бизнес-клуб. Да, я сторонник партийной системы. Но если выборы будут смешанные, это неплохо», — заметил юрист, член конституционного совещания Медер Алиев.

Эксперт полагает, что проблема заключается в низком уровне сознания общества и неумении правильно использовать механизмы избирательной системы.

В ЦИК между тем уже подсчитали примерную стоимость гонки за депутатскими мандатами — 550 миллионов сомов и отметили: провести выборы в парламент в мае не получится.

Член избирательной комиссии Кайрат Осмоналиев напомнил о сроках. Только на официальное подведение итогов плебисцита уйдет месяц. А 11 апреля пройдут выборы в местные кенеши. ЦИК вряд ли успеет за три недели завершить подсчеты и оформить документы.

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Не стоит также забывать: страну предстоит разделить на округа и определить временной шлюз для партий и одномандатников, в течение которого они должны подать уведомления в Центризбирком, зарегистрироваться и провести агитацию.

«Таким образом, самый оптимальный период назначения даты выборов в ЖК — конец сентября — начало октября», — считает Кайрат Осмоналиев.

Но беспокоит не столько то, когда пройдет голосование, сколько не приведет ли оно к очередному витку народного недовольства. И как будет выглядеть гибридный парламент: сможет ли он защитить интересы своих избирателей или превратится в очередную марионетку властей.