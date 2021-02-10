Местные выборы. Проголосовать можно будет только по фактической прописке

Проголосовать на местных выборах можно будет только по факту прописки. Об этом 24.kg сообщил член ЦИК Кайрат Осмоналиев.

По его словам, выборы 11 апреля пройдут в 448 местных кенешей, из которых 28 — городские и 420 — айыльные.

«Выборы в городах пройдут по пропорциональной системе, в селах баллотируются одномандатники. Списки избирателей будут составляться для каждого населенного пункта отдельно. Проголосовать сможет только тот гражданин, у кого есть прописка, а не просто документ о том, что он встал в том или ином городе на регистрационный учет. Последнее действует только на республиканских выборах», — пояснил Кайрат Осмоналиев.

Он добавил, что окончательный список избирателей на местные выборы должен быть подготовлен не позднее 1 апреля. За три дня до голосования списки по каждому городу и аймаку, где пройдут выборы, должны быть вывешены на участках. Предварительные перечни избирателей появятся до 20 февраля, а внести в них корректировки можно будет до 27 марта.