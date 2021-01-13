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Власть
Сюжет: COVID-19

От акимов районов требуют отчета за выделенные на борьбу с COVID-19 средства

Полпред в Чуйской области Мирбек Мияров потребовал от акимов отчета о финансовых средствах, выделенных им за время карантина. Об этом 24.kg сообщил пресс-секретарь полпредства Аден Турусбеков.
 
По его словам, для борьбы с коронавирусом из фонда полпредства было выделено 974 тысячи сомов.
 
«Помимо этого, райадминистрациям для борьбы с коронавирусом были выделены средства из республиканского бюджета, они сотрудничали с международными донорами. Поэтому глава обладминистрации требует, чтобы акимы предоставили отчет по проделанной работе во время карантина», — сказал Аден Турусбеков.
 
Чиновник также отметил, что за 2020 год полпредство получило финансовую поддержку от Минтруда и соцразвития в сумме 3 миллионов 587 тысяч 496 сомов. «На эти средства были приобретены продукты питания и переданы в виде гуманитарной помощи жителям Аламединского и Сокулукского районов», — сказал Аден Турусбеков.
 
Он отметил, что гумпомощь была принята и от КНР в виде одноразовых медицинских масок и СИЗ, которые впоследствии раздали госадминистрациям Чуйской области и ЦСМ.
 
«Кроме того, от Госагентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений получены 14 кислородных концентраторов и столько же пульсоксиметров и переданы ЦСМ Чуйской области и Аламединской райадминистрации», — заключил Аден Турусбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179831/
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