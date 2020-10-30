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Власть

Аким Кара-Суу Тилек Матраимов вернулся на рабочее место — это фейк

Аким Кара-Суйского района Тилек Матраимов освобожден от занимаемой должности. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе правительства.

По их данным, распоряжение об освобождении Тилека Матраимова премьер-министр Садыр Жапаров подписал еще 16 октября.

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«Информация о том, что он вышел на работу, не соответствует действительности. На пост акима пока еще никто не назначен», — пояснили в аппарате кабмина.

Отметим, сегодня появилась информация, что Тилек Матраимов, который находится под домашним арестом, вернулся на работу.

Напомним, что Тилек Матраимов был задержан при попытке незаконно пересечь кыргызско-узбекскую государственную границу. Акима Кара-Суйского района водворили в СИЗО Главного управления ГКНБ по Ошу и одноименной области. Суд южной столицы принял решение об аресте на один месяц — на время проведения следственных мероприятий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171471/
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