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Власть

Депутат предложила отдать изъятые квартиры Матраимова выпускникам детдомов

Депутат Айгерим Бешимбаева предложила отдать изъятые квартиры Райымбека Матраимова кризисным центрам и выпусникам детдомов. Об этом она заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Нардеп отметила нехватку кризисных центров и рост жертв семейного насилия.

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«Почему квартиры Райымбека Матраимова получают сотрудники ГКНБ? Надо их отдать для использования кризисным центрам и выпускникам детдомов», — сказала она.

Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева ответила, что, возможно, если депутаты обратятся, то ГКНБ согласится передать квартиры кризисным центрам.

Напомним, сегодня глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов, кроме наличных денег, передал государству в счет погашения ущерба девять квартир и один торговый центр. Жилье уже распределили между сотрудниками спецслужб.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177875/
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