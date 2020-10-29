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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Конституционная палата еще не приняла к рассмотрению заявление «Реформы»

Конституционная палата еще не приняла к рассмотрению заявление партии «Реформа». Об этом 24.kg сообщила лидер политорганизации Клара Сооронкулова.

По ее словам, по закону КП должна в течение 30 дней дать ответ, принимает ли она к производству иск. Далее в течение двух месяцев будет назначен докладчик по существу вопроса. «Мы, конечно, просили ускорить процесс. Поскольку предметом обращения являются положения статей 1 и 2 конституционного Закона «О приостановлении действия некоторых норм конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша». В заявлении указано, что Жогорку Кенеш проигнорировал пункт 8 статьи 10 регламента ЖК. Он устанавливает, что стабилизация социально-экономической ситуации должна быть обусловлена введением чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации или обстоятельств непреодолимой силы. Но 22 октября, в день принятия закона, государство не находилось ни в одном из этих состояний», — напомнила Клара Сооронкулова.

Отметим, сегодня стало известно, что Верховный суд вернул ЦИК кассационную жалобу по отмене парламентских выборов. В Центризбиркоме решают, будут ли обжаловать вновь с восстановлением выплаты пошлины и сроков. 

Повторные выборы депутатов ЖК были назначены на 20 декабря.

Отметим, что принятым Жогорку Кенешем законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентирован порядок проведения повторных выборов депутатов парламента до окончания конституционной реформы. Сроки проведения выборов будут назначены после конституционной реформы в соответствии с законодательством, но не позднее 1 июня 2021-го.

Указанный закон вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.

Досрочные выборы президента назначены на 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171223/
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