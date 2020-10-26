ЦИК обжалует решение об отмене постановления о повторных выборах в парламент

ЦИК обжалует решение Административного суда Бишкека об отмене постановления об объявлении повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша, назначенных на 20 декабря. Об этом 24.kg сообщил член Центризбиркома Кайрат Осмоналиев.

По его словам, избирательная комиссия обратится в Верховный суд. «Мы действовали в рамках закона, поэтому назначили повторные выборы в установленный срок. А вот решение парламента продлить полномочия шестого созыва еще на полгода антиконституционно. Его также оспорят в установленном порядке в Конституционной палате», — сказал Кайрат Осмоналиев.

Читайте по теме Выборы-2020. 48 политических партий подали уведомления об участии в гонке

Он добавил, что пока ВС КР не поставит точку в споре о дате повторных парламентских выборов, процесс подготовки продолжится по ранее утвержденному календарному плану. «48 партий подали уведомления об участии в кампании. В течение двух дней мы должны зарегистрировать их уполномоченных представителей. Если суд решит, что правы члены Коалиции за демократию и гражданское общество, и поддержит решение первой инстанции, мы отменим наше постановление, аннулируем регистрацию представителей политорганизаций, что автоматически означает возврат уведомлений», — пояснил член ЦИК.

Отметим, что принятым Жогорку Кенешем законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентирован порядок проведения повторных выборов депутатов парламента до окончания конституционной реформы. Сроки проведения выборов назначат после нее в соответствии с законодательством, но не позднее 1 июня 2021 года.

Указанный закон вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.

И. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров заявил, что выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут до марта 2021-го.