Еще один депутат заявляет о нарушении Конституции членами шестого созыва

Депутат Каныбек Иманалиев заявил о нарушении Конституции членами шестого созыва. Он объяснил 24.kg, в чем оно состоит.

По его словам, вчерашнее решение его коллег о продлении срока полномочий и об отмене повторных выборов, назначенных ЦИК на 20 декабря, противоречит Основному закону. «Я консультируюсь с юристами. Мы думаем оспорить это решение в Конституционной палате как нарушающее еще и регламент Жогорку Кенеша», — отметил Каныбек Иманалиев.

Отметим, что некоторые юристы-конституционалисты не согласны с общим мнением, что срок полномочий шестого созыва истекает 28 октября. Они утверждают, что нардепы могут исполнять свои обязанности, пока не принесут присягу члены новоизбранного состава.

Читайте по теме Депутат Наталья Никитенко о незаконных попытках изменить Конституцию

Отметим, принятым накануне Жогорку Кенешем законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 Конституционного закона Кыргызской Республики «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентирован порядок проведения повторных выборов депутатов парламента до окончания проведения конституционной реформы. Сроки проведения выборов будут назначены после проведения конституционной реформы в соответствии с законодательством КР, но не позднее 1 июня 2021 года.

Указанный закон КР вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.

Сегодня Садыр Жапаров заявил, что выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут до марта 2021 года.