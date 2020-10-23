18:45
USD 80.74
EUR 95.64
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Еще один депутат заявляет о нарушении Конституции членами шестого созыва

Депутат Каныбек Иманалиев заявил о нарушении Конституции членами шестого созыва. Он объяснил 24.kg, в чем оно состоит.

По его словам, вчерашнее решение его коллег о продлении срока полномочий и об отмене повторных выборов, назначенных ЦИК на 20 декабря, противоречит Основному закону. «Я консультируюсь с юристами. Мы думаем оспорить это решение в Конституционной палате как нарушающее еще и регламент Жогорку Кенеша», — отметил Каныбек Иманалиев.

Отметим, что некоторые юристы-конституционалисты не согласны с общим мнением, что срок полномочий шестого созыва истекает 28 октября. Они утверждают, что нардепы могут исполнять свои обязанности, пока не принесут присягу члены новоизбранного состава.

Читайте по теме
Депутат Наталья Никитенко о незаконных попытках изменить Конституцию

Отметим, принятым накануне Жогорку Кенешем законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 Конституционного закона Кыргызской Республики «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентирован порядок проведения повторных выборов депутатов парламента до окончания проведения конституционной реформы. Сроки проведения выборов будут назначены после проведения конституционной реформы в соответствии с законодательством КР, но не позднее 1 июня 2021 года.

Указанный закон КР вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.

Сегодня Садыр Жапаров заявил, что выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут до марта 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170574/
просмотров: 793
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. Партия «Ак шумкар» подала уведомление в ЦИК об участии в гонке
Шестой созыв узурпировал законодательную власть и нарушил Конституцию
После 28 октября парламент не может рассматривать поправки в Конституцию
Депутат Наталья Никитенко о незаконных попытках изменить Конституцию
Комитет гражданского контроля требует от парламента шестого созыва распуститься
ЦИК пересмотрит свое решение о назначении повторных выборов в парламент
Противоречит Конституции. Депутат выступил против переноса даты выборов
Шестой созыв парламента доработает до лета 2021 года
США призывают Кыргызстан восстановить конституционный порядок
Граждане РФ, находящиеся в КР, могут проголосовать по поправкам в Конституцию
Популярные новости
Садыр Жапаров объяснил, почему Райымбека Матраимова нельзя сажать в&nbsp;тюрьму Садыр Жапаров объяснил, почему Райымбека Матраимова нельзя сажать в тюрьму
Фото дня. В&nbsp;соцсетях обсуждают жилетку Садыра Жапарова за&nbsp;$3&nbsp;тысячи Фото дня. В соцсетях обсуждают жилетку Садыра Жапарова за $3 тысячи
Согласны&nbsp;ли вы&nbsp;с&nbsp;тем, что Сооронбай Жээнбеков получил льготы и&nbsp;привилегии? Опрос Согласны ли вы с тем, что Сооронбай Жээнбеков получил льготы и привилегии? Опрос
Садыр Жапаров рассказал, будет&nbsp;ли он&nbsp;участвовать в&nbsp;президентских выборах Садыр Жапаров рассказал, будет ли он участвовать в президентских выборах
Бизнес
Когда нужно сбивать высокую температуру у&nbsp;детей? Когда нужно сбивать высокую температуру у детей?
Хабиб vs&nbsp;Гэтжи: включай O!TV и&nbsp;смотри самый большой бой 2020 года в&nbsp;UFC Хабиб vs Гэтжи: включай O!TV и смотри самый большой бой 2020 года в UFC
Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о&nbsp;легендарном Шерлоке Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о легендарном Шерлоке
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
23 октября, пятница
18:45
Мэрия Бишкека продолжает рейды в поисках беспризорных и пропускающих учебу детей Мэрия Бишкека продолжает рейды в поисках беспризорных и...
18:30
24 октября: где в регионах отключат свет
18:23
В Бишкеке милиция просит опознать труп мужчины. Осторожно, фото
18:14
Еще один депутат заявляет о нарушении Конституции членами шестого созыва
18:08
Из-за снегопада на перевале Тоо-Ашуу образовался автомобильный затор