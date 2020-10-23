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Власть

Фото дня. В соцсетях обсуждают жилетку Садыра Жапарова за $3 тысячи

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров опубликовал на своих страницах фотографию. Чиновник помпезно сидит в кресле и работает. На нем стеганый жилет на молнии черного цвета с меховым воротником.

из соцсетей
Фото из соцсетей. Садыр Жапаров

Пользователи соцсетей обратили внимание на жилетку. На сайтах интернет-магазинов они нашли точно такую же, но бежевого цвета. Ее стоимость $3 тысячи 188. На российских сайтах продают такую же за 204 тысячи 883 рубля (около 215 тысяч сомов).

Отметим, средняя зарплата в Кыргызстане — около 18 тысяч сомов, а пенсия после повышения с 1 октября 2020 года — 6 тысяч 61 сом.

Напомним, ранее в соцсетях раскритиковали теперь уже бывшего мэра Бишкека Азиза Суракматова. Градоначальник пришел инспектировать парки в кепке за 20 тысяч рублей и мокасинах за 53 тысячи рублей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170509/
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