ЦИК пересмотрит свое решение о назначении повторных выборов в парламент

Сегодня избирательная комиссия должна собраться на заседание в связи с принятием парламентом решения отменить выборы в Жогорку Кенеш. Об этом 24.kg сообщила член ЦИК Гульнара Джурабаева.

Ранее и. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров подписал поправки, принятые Жогорку Кенешем.

По словам Гульнары Джурабаевой, непонятно, как теперь быть с ранее принятым решением о назначении повторных выборов на 20 декабря.

«15 партий накануне сдали уведомления об участии в гонке. Теперь что мы должны делать, не совсем ясна процедура. Возвращать им эти документы, отменять свое решение, приостанавливая тем самым предвыборный процесс, — все эти вопросы мы должны обсудить коллегиально», — сказала Гульнара Джурабаева.

Отметим, принятым накануне Жогорку Кенешем законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 Конституционного закона Кыргызской Республики «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентированы порядок проведения повторных выборов депутатов парламента, до окончания проведения конституционной реформы. Сроки проведения выборов будут назначены после проведения конституционной реформы в соответствии с законодательством КР, но не позднее 1 июня 2021 года.

Указанный закон КР вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.