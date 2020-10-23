Коалиция за демократию и гражданское общество подала очередной иск в суд на ЦИК

Коалиция за демократию и гражданское общество направила административный иск в суд Бишкека о признании недействительным постановления ЦИК о назначении повторных выборов на 20 декабря. Об этом сообщает организация на своей странице в Facebook.

По ее данным, постановление Центризбиркома является незаконным и подлежит признанию недействительным, поскольку комиссия не вправе назначать повторные выборы, не определив результаты предыдущего голосования. Кроме того, ЦИК не рассмотрела все поступившие жалобы о нарушениях во время выборного процесса.

«Другими словами, законодательство предусматривает возможность назначения повторных выборов только после завершения избирательного процесса и в случаях признания их несостоявшимися или результатов недействительными», — отмечают юристы коалиции.

Напомним, что 6 октября Центризбирком вынужден был признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков вынужден был уйти в отставку.

Сегодня стало известно, что в парламент внесли законопроект о внесении изменений в закон о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша, согласно которому сроки предстоящих выборов приостанавливаются.