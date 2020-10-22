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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Срок регистрации партий для участия в повторной кампании сокращен

ЦИК разрабатывает новый календарный план для проведения повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша. Об этом 24.kg сообщила член комиссии Гульнара Джурабаева.

По ее словам, в течение трех дней начиная с 22 октября партии должны направить в Центризбирком уведомления об участии в выборах. ЦИК регистрирует уполномоченных представителей политорганизаций, и партиям надлежит открыть избирательные фонды и провести съезды, чтобы утвердить списки кандидатов.

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«Поскольку это повторные выборы, то сроки подгототовительных действий сокращаются на треть. До 23 ноября мы должны завершить прием документов от партий. Если раньше нам давалось 10 дней на изучение и регистрацию, то теперь мы должны до 30 ноября закончить все процедуры и объявить названия политобъединений, которые войдут в избирательный бюллетень», — пояснила Гульнара Джурабаева.

Она подчеркнула, что, вероятнее всего, агитация стартует 30 ноября и закончится 19 декабря. СМИ предоставляется 14 дней для подачи заявки на аккредитацию. Сокращается и срок для проверки себя в списке избирателей и внесения коррективов.

«Хотела бы еще уточнить такой момент: выборы будут проходить с учетом внесенных поправок в избирательное законодательство. То есть будут сокращены порог, залог, также нардепы должны решить вопрос о регистрации по форме № 2», — заметила член Центризбиркома и добавила, что либо вообще ее упразднить, либо наложить запрет на изменение избирательного адреса больше одного раза и ограничить время, когда можно подавать заявление по этой форме.

Но это должны рассматривать депутаты. ЦИК такими полномочиями не обладает.

Напомним, что 6 октября Центризбирком вынужден был признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков вынужден был уйти в отставку.

ЦИК объявила дату повторных выборов в Жогорку Кенеш. Они состоятся 20 декабря 2020 года. Голосование пройдет по новым правилам — депутаты ЖК должны сегодня решить вопрос о снижении суммы залога и порога.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/170226/
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