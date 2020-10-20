11:20
USD 81.80
EUR 96.03
RUB 1.05
Власть
Сюжеты: Беспорядки после выборов, Выборы — 2020

Предстоящие повторные выборы в парламент — тест на честность для Садыра Жапарова

Экс-президент Роза Отунбаева считает, что предстоящие парламентские выборы — тест на честность для Садыра Жапарова, который сосредоточил в своих руках абсолютную власть. Об этом заявлено сегодня во время национального диалога политических партий и гражданского общества.

«Перед ним сложная задача — поднять экономику. Поэтому ему нужно нанимать на работу молодых, компетентных специалистов. Если он поработает, то действительно себя реабилитирует. Если раскроет схемы семьи Матраимовых, люди поверят ему. Но также необходимо, чтобы выборы прошли честно», — отметила Роза Отунбаева.

Другие участники диалога считают, что залог справедливых выборов — снижение избирательного порога до одного процента, залога — до миллиона и упразднение формы № 2.

Ранее председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова сообщила журналистам, что повторные парламентские выборы могут быть назначены на 20 декабря 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169953/
просмотров: 392
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат предлагает снизить избирательный залог для кандидатов в президенты
Депутаты парламента до конца недели должны назначить дату выборов президента
ЦИК предлагает парламенту решить вопрос о возврате партиям залога
В ЦИК разъяснили, кто и как определит даты выборов в ЖК и президентских
Выборы в ЖК будут назначены после снижения избирательного порога и залога
Чык эшикке и собирайте кизяк. Фразы президентов, вошедшие в обиход кыргызстанцев
Статус: все тревожно. Когда в Кыргызстане будут выбирать депутатов и президента
Выборы-2020. Партия «Кыргызстан» оспаривает решение ЦИК в Верховном суде
Правовой тупик. Политиков призывают отказаться от амбиций для сохранения страны
Встреча Сооронбая Жээнбекова с Розой Отунбаевой. О чем они говорили
Популярные новости
Камчыбек Ташиев рассказал, что будет с&nbsp;Алмазбеком Атамбаевым Камчыбек Ташиев рассказал, что будет с Алмазбеком Атамбаевым
Садыр Жапаров рассказал, когда пройдут следующие выборы президента Садыр Жапаров рассказал, когда пройдут следующие выборы президента
Оговорился. Камчыбек Ташиев назвал бандитов уважаемыми Оговорился. Камчыбек Ташиев назвал бандитов уважаемыми
Садыр Жапаров рассказал, будет&nbsp;ли он&nbsp;участвовать в&nbsp;президентских выборах Садыр Жапаров рассказал, будет ли он участвовать в президентских выборах
Бизнес
Online-запись в&nbsp;поликлинику в&nbsp;приложении MEGA24 Online-запись в поликлинику в приложении MEGA24
Дело Германа Цоя. Какое решение вынесет Верховный суд Дело Германа Цоя. Какое решение вынесет Верховный суд
Уже в&nbsp;это воскресенье бой Хабиба и&nbsp;Гэтжи. Смотрите в&nbsp;приложении O!TV Уже в это воскресенье бой Хабиба и Гэтжи. Смотрите в приложении O!TV
Лови момент! Скидки и&nbsp;бонусы в&nbsp;центрах продаж и&nbsp;обслуживания MegaCom Лови момент! Скидки и бонусы в центрах продаж и обслуживания MegaCom
20 октября, вторник
11:13
Коррупция на таможне. Райымбека Матраимова вызвали на допрос в ГКНБ Коррупция на таможне. Райымбека Матраимова вызвали на д...
11:11
В Бишкеке мужчина избил супругу. Его задержали
11:11
Предстоящие повторные выборы в парламент — тест на честность для Садыра Жапарова
11:03
Мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку
10:52
В Бишкеке произошла массовая драка. Милиция возбудила досудебное производство