Экс-президент Роза Отунбаева считает, что предстоящие парламентские выборы — тест на честность для Садыра Жапарова, который сосредоточил в своих руках абсолютную власть. Об этом заявлено сегодня во время национального диалога политических партий и гражданского общества.

«Перед ним сложная задача — поднять экономику. Поэтому ему нужно нанимать на работу молодых, компетентных специалистов. Если он поработает, то действительно себя реабилитирует. Если раскроет схемы семьи Матраимовых, люди поверят ему. Но также необходимо, чтобы выборы прошли честно», — отметила Роза Отунбаева.

Другие участники диалога считают, что залог справедливых выборов — снижение избирательного порога до одного процента, залога — до миллиона и упразднение формы № 2.

Ранее председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова сообщила журналистам, что повторные парламентские выборы могут быть назначены на 20 декабря 2020 года.