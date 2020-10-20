Депутат предлагает снизить избирательный залог для кандидатов в президенты

Депутат парламента Дастан Бекешев предлагает снизить избирательный залог для кандидатов в президенты. Об этом он заявил 24.kg.

По словам нардепа, следует также сократить размеры избирательных фондов как для партий, так и для претендентов на пост главы государства: для партий с 300 миллионов до 50 миллионов, а для кандидатов на должность президента — с 200 миллионов до 100 миллионов сомов. «Я также настаиваю на барьере в 3 процента и 0,3 процента региональной квоты. А также считаю, что чиновники, участвующие в выборах, должны увольняться», — сказал Дастан Бекешев.

Читайте по теме Выборы в ЖК будут назначены после снижения избирательного порога и залога

Он добавил, что полностью отменять регистрацию по форме № 2 не следует, но необходимо прописать в законе, что менять избирательный адрес можно только один раз. А за 30 дней до дня голосования подавать заявления по форме № 2 следует запретить.

Напомним, 6 октября ЦИК вынуждена была признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков вынужден был уйти в отставку.