ЦИК предлагает парламенту решить вопрос о возврате партиям залога

ЦИК предлагает депутатам парламента решить вопрос о возвращении избирательного залога партиям, участвующим в выборах 4 октября. Об этом 24.kg сообщил замглавы избирательной комиссии Абдыжапар Бекматов.

По его словам, в законодательстве нет нормы, предусматривающей возвращение залога в случае аннулирования итогов голосования. «Такого прецедента прежде не было, и в законе о выборах об этом ничего не сказано», — пояснил Абдыжапар Бекматов.

Ранее, отметим, вопрос возвращения 5 миллионов сомов поднимала партия «Реформа».