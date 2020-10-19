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Власть
Сюжеты: Беспорядки после выборов, Выборы — 2020

ЦИК предлагает парламенту решить вопрос о возврате партиям залога

ЦИК предлагает депутатам парламента решить вопрос о возвращении избирательного залога партиям, участвующим в выборах 4 октября. Об этом 24.kg сообщил замглавы избирательной комиссии Абдыжапар Бекматов.

По его словам, в законодательстве нет нормы, предусматривающей возвращение залога в случае аннулирования итогов голосования. «Такого прецедента прежде не было, и в законе о выборах об этом ничего не сказано», — пояснил Абдыжапар Бекматов.

Ранее, отметим, вопрос возвращения 5 миллионов сомов поднимала партия «Реформа».

Напомним, 6 октября ЦИК вынуждена была признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков вынужден был уйти в отставку.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/169817/
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