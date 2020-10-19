В ЦИК разъяснили, кто и как определит даты выборов в ЖК и президентских

После назначения даты выборов депутатов Жогорку Кенеша партиям дается три дня для подачи в ЦИК уведомления об участии. Об этом 24.kg сообщил член избирательной комиссии Кайрат Осмоналиев.

По его словам, в связи с тем, что кампания будет досрочной, то сроки подачи сокращаются на треть. «Есть также мнение, что выборы в парламент и президентские могут совместить и провести их в один день. Но в любом случае, все эти моменты будем обсуждать со всеми членами ЦИК. Наша организация — орган коллегиальный», — сказал Кайрат Осмоналиев.

«Дату президентских выборов объявляет Жогорку Кенеш. Сделать это депутаты могут в течение текущей недели. У нас время до 6 ноября», — добавил он.

Кайрат Осмоналиев отметил, что по расходам обе выборные кампании могут обойтись в 400-450 миллионов сомов. «Смету будем готовить согласованно. Все данные будут опубликованы», — проинформировал член ЦИК.

Напомним, 6 октября ЦИК вынуждена была признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков вынужден был уйти в отставку.