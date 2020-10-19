11:24
USD 81.80
EUR 95.74
RUB 1.05
Власть
Сюжеты: Беспорядки после выборов, Выборы — 2020

В ЦИК разъяснили, кто и как определит даты выборов в ЖК и президентских

После назначения даты выборов депутатов Жогорку Кенеша партиям дается три дня для подачи в ЦИК уведомления об участии. Об этом 24.kg сообщил член избирательной комиссии Кайрат Осмоналиев.

По его словам, в связи с тем, что кампания будет досрочной, то сроки подачи сокращаются на треть. «Есть также мнение, что выборы в парламент и президентские могут совместить и провести их в один день. Но в любом случае, все эти моменты будем обсуждать со всеми членами ЦИК. Наша организация — орган коллегиальный», — сказал Кайрат Осмоналиев.

«Дату президентских выборов объявляет Жогорку Кенеш. Сделать это депутаты могут в течение текущей недели. У нас время до 6 ноября», — добавил он.

Кайрат Осмоналиев отметил, что по расходам обе выборные кампании могут обойтись в 400-450 миллионов сомов. «Смету будем готовить согласованно. Все данные будут опубликованы», — проинформировал член ЦИК.

Напомним, 6 октября ЦИК вынуждена была признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков вынужден был уйти в отставку.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169799/
просмотров: 605
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы в ЖК будут назначены после снижения избирательного порога и залога
Сеид Атамбаев заявил, что социал-демократы примут участие в повторных выборах
Садыру Жапарову предлагают заменить представителей ЦИК по президентской квоте
«Реформа» требует роспуска партий «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан»
Повторные выборы в Жогорку Кенеш могут пройти 20 декабря
Депутат Дастан Бекешев о том, когда истекает срок парламента шестого созыва
Статус: все тревожно. Когда в Кыргызстане будут выбирать депутатов и президента
Выборы-2020. Партия «Кыргызстан» оспаривает решение ЦИК в Верховном суде
ЦИК должна самостоятельно назначить повторные выборы в Жогорку Кенеш до 4 ноября
Выборы-2020. Кому ЦИК вернет избирательный залог и будут ли повторные выборы
Популярные новости
Президент Кыргызстана ушел в&nbsp;отставку Президент Кыргызстана ушел в отставку
Камчыбек Ташиев рассказал, что будет с&nbsp;Алмазбеком Атамбаевым Камчыбек Ташиев рассказал, что будет с Алмазбеком Атамбаевым
Садыр Жапаров рассказал, когда пройдут следующие выборы президента Садыр Жапаров рассказал, когда пройдут следующие выборы президента
Исполняющим обязанности президента Кыргызстана станет Канат Исаев Исполняющим обязанности президента Кыргызстана станет Канат Исаев
Бизнес
Лови момент! Скидки и&nbsp;бонусы в&nbsp;центрах продаж и&nbsp;обслуживания MegaCom Лови момент! Скидки и бонусы в центрах продаж и обслуживания MegaCom
Как суды и&nbsp;следователи российского бизнесмена &laquo;кошмарят&raquo; Как суды и следователи российского бизнесмена «кошмарят»
Почему пульсоксиметр должен быть в&nbsp;каждой аптечке и&nbsp;где его купить? Почему пульсоксиметр должен быть в каждой аптечке и где его купить?
Инициатива ЕС-ACTED в&nbsp;сфере туризма способствует процветанию Центральной Азии Инициатива ЕС-ACTED в сфере туризма способствует процветанию Центральной Азии
19 октября, понедельник
11:11
COVID-19. В мире заразились 39,8 миллиона, умерли — более 1,1 миллиона человек COVID-19. В мире заразились 39,8 миллиона, умерли — бол...
11:07
В ЦИК разъяснили, кто и как определит даты выборов в ЖК и президентских
10:57
Журналист Бобомурод Абдуллаев получил квартиру от президента Узбекистана
10:42
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 19 октября
10:33
В Кыргызстане еще десять медиков заразились коронавирусом