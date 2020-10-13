Деловой этикет? Нет, не слышали: депутаты парламента сидят на заседании в кепках

В государственной резиденции «Ала-Арча» сегодня проходит внеочередное заседание Жогорку Кенеша. Депутаты единогласно утвердили введение режима ЧП в Бишкеке.

В повестку дня также был включен вопрос об избрании нового спикера парламента. Кворум есть. В резиденцию прибыли 62 нардепа. Однако некоторые из них, по всей видимости, не знают элементарных основ делового этикета. Напомним, правила приличия гласят: каждый мужчина, перед тем как зайти в помещение, должен снять головной убор.

Члены Жогорку Кенеша Алтынбек Сулайманов, Салайдин Айдаров, Пархат Тулендыбаев, Автандил Кулбараков правила приличия игнорируют.