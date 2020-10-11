Кыргызстанцы призывают власти сохранить законность и порядок в стране

Граждане Кыргызстана обращаются к президенту, депутатам Жогорку Кенеша, правительству, членам ЦИК с призывом сохранить законность и конституционный порядок в стране. Об этом говорится в обращении группы «Граждане за законность и развитие».

Жогорку Кенеш призывают для снижения политических и социальных конфликтов, возникших в результате несправедливых и нечестных выборов, прошедших 4 октября 2020 года, внести изменения в избирательное законодательство. Предлагается снизить порог для прохождения партий в парламент до 3 процентов, избирательный залог для партий — до 1 миллиона сомов. При этом предлагается изменить правила формы № 2, приведших к незаконному использованию голосов и исключить злоупотребление административным ресурсом и обязать государственных и муниципальных служащих покидать государственную и муниципальную службу без права возврата на прежнее место в случае вступления в список партии и участия в предвыборной борьбе.

«Мы полностью поддерживаем аналогичные рекомендации Центральной избирательной комиссии, направленные в Жогорку Кенеш, и считаем, что такие изменения в законодательство должны быть приняты немедленно для исключения повторного политического кризиса и общественных волнений», — говорится в обращении.

Органы безопасности и военных просят не применять силу, не преследовать и не расправляться с представителями политических партий, гражданскими активистами и журналистами. Правительство, государственные и муниципальные служащие должны быть вне политики, работать на благо граждан, вести работу открыто, прозрачно и подотчетно.

Политические партии, гражданское общество, бизнес просят объединиться и встать на защиту законов и Конституции Кыргызстана.

«Мы хотим, чтобы политические партии работали на благо страны, конкурировали честно, не пытались узурпировать власть в стране, не вносили раскол в общество и не обманывали свой народ грязным подкупом. Мы обращаемся к гражданскому обществу — вы всегда охраняли свободу страны и защищали свободу граждан, просим вас объединить ваши силы для защиты свободной страны и ее Конституции. Мы обращаемся к предпринимателям, на чьих плечах держится вся экономика страны и на чьи налоги живет государство, просим вас объединиться для защиты вашего и нашего права свободно вести бизнес и свободно зарабатывать себе и всем нам на жизнь», — говорится в обращении.

Граждан призывают не продавать свободу, не продавать надежду детей на будущее, встать на защиту прав и свобод, на защиту Конституции!

«Мы, граждане Кыргызстана, должны признать, что многие из нас продали свои голоса, став соучастниками преступления против нашей страны, лишив будущего наших детей. Мы продавали голоса, а тем временем наши дети защищали свое право на светлое будущее на площадях. Многие попали под град пуль и камней. Некоторые лишились рук, другие ног, а Умут, наша надежда, лишился жизни, чтобы его сверстники не потеряли НАДЕЖДУ. Смерть Умута — на совести у каждого из нас. Мы обращаемся к каждому гражданину Кыргызстана — сохраните страну свободной, защитите Конституцию, защитите право на свободную жизнь и надежду на будущее детей», — обращаются неравнодушные граждане.

Всех желающих просят подписать это обращение.