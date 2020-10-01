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Власть
Сюжет: «Биримдик»

«Биримдик» № 1! За молодыми кыргызстанцами успешное будущее страны

«Голос молодежи» — под таким названием в столице состоялась встреча молодых представителей партии демократического социализма — евразийский выбор «Биримдик» с избирателями. Активисты прибыли в Бишкек со всех регионов страны и поделились своим мнением о развитии разных сфер жизнедеятельности.

«Молодежь является главной движущей силой общества, способной на прогрессивные преобразования. Образованная, амбициозная, целеустремленная молодежь — это светлое будущее страны. Я рад в этот ответственный момент встретиться с вами — молодыми и креативными ребятами со всех регионов страны», — отметил кандидат в депутаты от партии «Биримдик» Марат Нуралиев, выступая на встрече.

Он также подчеркнул, что партия «Биримдик» считает важным поддерживать молодежь, отметив, что одна из задач партии — мотивировать молодых людей к активной, самостоятельной общественной роли в будущем и обеспечить их участие в реальных делах настоящего.

Марат Нуралиев также выразил надежду на то, что молодежь будет принимать активное участие в предстоящих выборах.

Об успешном опыте социального и экономического развития Сингапура, который в течение последних десятилетий обеспечивает не только высокие темпы экономического развития и привлекательность для международных инвесторов, но и высокий уровень социальной защищенности граждан, рассказал представитель молодежного крыла партии «Биримдик» Рустам Байголопов.

Он отметил, что для эффективного развития страны нужны конкретные механизмы по защите бизнеса и инвесторов, работающие законы.

Представительница молодежного крыла из Ошской области Асыл Кайыпбек кызы акцентировала внимание собравшихся на развитии культуры. Она отметила, что крайне важно сохранять и поддерживать национальную идентичность. Также она подчеркнула, что нужно развивать родной язык, обычаи, традиции и передать следующим поколениям.

Перед молодежью выступила и кандидат от партии «Биримдик» Галина Кетова. Она пожелала молодым активистам энтузиазма и поиска новых форматов. Кетова посоветовала не равняться на старших скучных людей и попросила направить свою энергию в мирное и созидательное русло. «Молодежь Кыргызстана стала успешной, прогрессивной частью общества, способной обеспечить устойчивое и модернизированное развитие страны», — подчеркнула она.

Также на встрече были подняты такие вопросы, как развитие туристической отрасли, инфраструктуры регионов, внешняя и внутренняя миграция, повышение качества образования и медицинских услуг. Активисты выразили солидарность в том, что в единстве мы построим светлое будущее!

***

Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» («Единство») уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167111/
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