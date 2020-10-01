11:31
USD 79.60
EUR 93.20
RUB 1.01
Власть
Сюжет: «Биримдик»

«Биримдик» № 1! Мы знаем, как поставить заслон коррупции на таможне

Партия демократического социализма — евразийский выбор «Биримдик» выступает за внесение поправок в нормативные акты в области противодействия коррупции. «Биримдик» считает необходимым борьбу с зачатками коррупции, а не с ее последствиями. Поэтому программа партии предусматривает различные направления, которые помогут реализовать ее цели в данном направлении.

В частности, в рамках системы «одна остановка — одна проверка» на таможенных постах будет внедрена цифровизация.

К системе относятся фитосанитарные, ветеринарные и другие виды проверки. Это позволяет проводить прозрачный и оперативный контроль за передвижением товаров. Самое главное — она позволит поставить жесткий заслон коррупции. Одновременно предлагается внедрить онлайн-систему таможенного мониторинга и контроля.

Партия «Биримдик» прекрасно понимает, что теневая экономика сдерживает экономику страны и тормозит ее развитие. Поэтому партия считает необходимым запустить проект «Фискализация налоговых процедур» и создать условия для прозрачности бизнеса. Таким образом, будут созданы условия для резкого увеличения поступлений в бюджет страны.

Отсутствие прямого контакта государственных чиновников с гражданами также является ударом по коррупции и взяточничеству. Для этого необходимо сделать так, чтобы все муниципальные услуги осуществлялись дистанционно, не выходя из дома. Это является одним из факторов устранения источников коррупции.

Партия «Биримдик» также инициирует запуск платформы «Цифровой регион». Это позволит создать базу данных по каждому жилому комплексу в стране и значительно сократить количество заявок и документов. А также исключает общение между государственными и муниципальными служащими и гражданами.

Цифровизация — это ключевой инструмент борьбы с коррупцией. Многие страны смогли победить взяточничество путем цифровизации. И искоренение коррупции в какой-либо сфере вполне возможно с помощью современных технологий. Без борьбы с коррупцией экономика страны и уровень жизни нашего общества не улучшатся и не будут развиваться.

***

Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» (Единство)» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167023/
просмотров: 143
Версия для печати
Материалы по теме
«Биримдик» № 1: Мы за ответственную и компетентную социальную политику
«Биримдик» № 1! Транзитная магистраль — выход из железнодорожного тупика
Семь причин, почему избиратель должен поддержать партию «Биримдик»
«Биримдик» № 1! Судебная система требует реформирования не на словах, а на деле
«Биримдик» № 1! Что говорил о евразийстве великий писатель Чингиз Айтматов
«Биримдик» № 1! Джаныбек Бакчиев: Страна выстояла благодаря героизму медиков
«Биримдик» № 1! Об исторической субъектности Кыргызстана в современном мире
«Биримдик» № 1! Почему нужно реформировать нашу систему здравоохранения
«Биримдик» № 1! Айбек Осмоналиев о политической ответственности парламента
«Биримдик» № 1: Недра Кыргызстана должны работать на благо народа
Популярные новости
Заявление из&nbsp;камеры. Алмазбек Атамбаев обратился к&nbsp;кыргызстанцам перед выборами Заявление из камеры. Алмазбек Атамбаев обратился к кыргызстанцам перед выборами
Аманкулов обратился в&nbsp;ГКНБ на&nbsp;провокации, а&nbsp;на&nbsp;него написали заявление активисты Аманкулов обратился в ГКНБ на провокации, а на него написали заявление активисты
Сооронбай Жээнбеков: В&nbsp;преддверии выборов посягают на&nbsp;суверенитет Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков: В преддверии выборов посягают на суверенитет Кыргызстана
Сооронбай Жээнбеков вылетел в&nbsp;Россию на&nbsp;переговоры с&nbsp;Владимиром Путиным Сооронбай Жээнбеков вылетел в Россию на переговоры с Владимиром Путиным
Бизнес
Важность витамина&nbsp;Д и&nbsp;его роль для организма Важность витамина Д и его роль для организма
Внимание! Важная информация от&nbsp;Beeline Внимание! Важная информация от Beeline
ВНИМАНИЕ! Пройдите удаленную идентификацию в&nbsp;MegaPay до&nbsp;1&nbsp;октября ВНИМАНИЕ! Пройдите удаленную идентификацию в MegaPay до 1 октября
Кыргызский футбольный союз стал членом программы развития элитной молодежи АФК Кыргызский футбольный союз стал членом программы развития элитной молодежи АФК
1 октября, четверг
11:30
«Мекеним Кыргызстан» № 4: Народ не должен дышать грязным воздухом! «Мекеним Кыргызстан» № 4: Народ не должен дышать грязны...
11:13
Микроавтобус наехал на группу людей в Кызыл-Кие. Два человека пострадали
11:12
«Биримдик» № 1! Мы знаем, как поставить заслон коррупции на таможне
11:05
«Биримдик» № 1: Мы за ответственную и компетентную социальную политику
11:01
Договор о свободе слова подписали 15 партий: обещают неукоснительно соблюдать