«Биримдик» № 1: Мы за ответственную и компетентную социальную политику

Партия демократического социализма — евразийский выбор «Биримдик» считает, что государственная социальная политика должна соответствовать национальным интересам.

Она уверена, что без развития и поддержки на достойном уровне человеческих ресурсов невозможно обеспечивать дальнейший экономический рост.

«Человеческий и социальный капитал — это основные факторы развития экономики, а развитая экономика — благоприятное условие для поддержания развития человеческого и социального капитала», — говорится в программе политорганизации.

В «Биримдике» уверены, что необходима разработка политики, направленной на сокращение бедности посредством выстраивания системы по ее постепенному смягчению и полному устранению, предполагающей комплексное рассмотрение проблем бедности.

Отмечается, что в стране есть все возможности предотвратить эти угрозы национальным интересам в социальной сфере, преодолеть складывающееся весьма сильное социальное неравенство в обществе. «Главное здесь — это реализация государством четкой социальной политики, направленной прежде всего на опережающий все другие социально-экономические индикаторы рост денежных доходов населения», — говорится в сообщении.

В этой сфере главными задачами являются обеспечение принципов социальной справедливости; создание условий для полной занятости населения; выплата пособий гражданам, ставшим временно безработными по не зависящим от них причинам, в размерах согласно закону, но не ниже минимальной потребительской корзины; осуществление права граждан на справедливую оплату труда; установление минимальных размеров зарплаты и пособий на уровне, позволяющем удовлетворять первостепенные потребности людей в продуктах питания, жилище, одежде и услугах; развитие адресной системы социальной защиты, в первую очередь детей-сирот, инвалидов, одиноких престарелых граждан, многодетных семей, лиц, пострадавших в результате выполнения служебного долга; реализация программы социального жилья; реализация специальной программы охраны материнства и детства; разработка и реализация программы укрепления института семьи; создание условий для здорового образа жизни; реализация государственной молодежной политики, обеспечивающей правовую и социальную защиту молодых граждан, заботу об их образовании, трудоустройстве, физическом и духовном здоровье.

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Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» (Единство)» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.