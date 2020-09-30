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Власть
Сюжет: «Биримдик»

«Биримдик» № 1! Транзитная магистраль — выход из железнодорожного тупика

Кандидат в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Биримдик» Жамшитбек Калилов рассказал избирателям о всестороннем сотрудничестве со стратегическими партнерами и преимуществах развития стратегических маршрутов.

«Я дорожник. Вся моя трудовая жизнь проходит в дорожной отрасли. Потому ее нынешнее состояние, проблемы, трудности, существующие в секторе, конечно же, знаю не понаслышке. Но знаю и перспективы, которые мы имеем, и они связаны с крупными инфраструктурными проектами. Взять для примера проект строительства железной дороги КНР — Кыргызстан— Узбекистан. Что такое будущая транзитная магистраль для нас? Это выход страны из железнодорожного тупика, связь между югом и севером республики железнодорожным сообщением. Это миллионы тонн транзитных грузоперевозок, с которых государство будет получать многие годы стабильные, гарантированные доходы, исчисляемые миллионами долларов. Это возможность освоения месторождений полезных ископаемых, расположенных вдоль магистрали (по данным горняков, в зоне будущей железной дороги 23 месторождения полезных ископаемых) и, следовательно, придание мощной динамики развитию горнорудной промышленности», — сказал он.

По словам кандидата, с другой стороны, такие проекты не реализуются в одночасье и порой занимают многие годы, поскольку требуют согласования между заинтересованными государствами.

Неудивительно, что переговоры по строительству железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан идут еще с 90-х годов прошлого века. Но сейчас мы приближаемся к финальной черте.

«Инфраструктурные объекты международного значения — это всегда вопросы большой политики. Они реализуются только в той стране, у которой ясная, взвешенная внешняя политика, у которой нет конфликтов с соседними государствами, в которой стабильная внутриполитическая, социальная обстановка. На выполнение этих задач и направлена программа партии «Биримдик», чья идеология евразийства построена на глубоком, всестороннем сотрудничестве со своими стратегическими партнерами. В смысле транзитных магистралей это как раз вопрос сугубо практический. Потому что, повторюсь еще раз, эти проекты требуют миллиардных вложений, а инвесторы придут только в том случае, если они уверены в надежности властей конкретной страны, если они уверены в предсказуемости внешнеполитического курса республики», — отметил Жамшитбек Калилов.

«Я не политик и никогда политикой не занимался. Я дорожник и, занимаясь вопросами транспортной отрасли много-много лет, убедился, что многие стратегические вопросы развития нашего дела можно решить только на политическом уровне, на уровне высших органов власти. Поэтому решил баллотироваться в депутаты. Поэтому я выбрал партию «Биримдик», чья идеология отвечает моим профессиональным убеждениям, моим убеждениям как гражданина», — заключил он.

***

Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» (Единство)» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166984/
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