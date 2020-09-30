Семь причин, почему избиратель должен поддержать партию «Биримдик»

4 октября кыргызстанцам предстоит сформировать Жогорку Кенеша VII созыва. Почему избиратель должен отдать свой голос за нашу партию «Биримдик? Объясняем.

1 Все хорошее начинается с единства, объединения и сплоченности. То общество, где есть единство, всегда будет развитым. Главная заповедь Манаса Великодушного — это единство народа! Поэтому первая причина поддержать «Биримдик» — само название партии.

2 Единство должно быть везде, как в семье, так и в обществе. Для этого нужно поддержать «Биримдик».

3 «Биримдик» — это уверенное развитие с активной внутренней и внешней интеграцией и коллективной безопасностью. Если мы хотим, чтобы наш Кыргызстан стал богатой, стабильной и развитой страной, вы должны поддержать «Биримдик»!

4 Евразийский выбор имеет 3-тысячилетнюю историю, и мы унаследовали это понимание от предков. Верность этого вектора развития доказала нам история. В этой связи надо поддержать «Биримдик», идеология которой — евразийский выбор.

5 Все мы хотим, чтобы в обществе была справедливость, социальное равенство. В свою очередь один из столпов идеологии партии «Биримдик» — это социальное равенство. Если вы разделяете наш принцип, вы должны поддержать партию «Биримдик».

6 «Биримдик» — партия, которая ставит в приоритет борьбу с коррупцией. Если мы хотим очистить наше общество от коррупции, то нам нужны союзники. Поддержите партию «Биримдик»!

7 «Биримдик» — это партия профессионалов и патриотов. Если мы хотим, чтобы в ближайшие пять лет государством руководили высококвалифицированные кадры, вы должны поддержать нашу партию!

Партия «Биримдик» № 1 в избирательном бюллетене!

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Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» («Единство») уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.