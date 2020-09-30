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Власть
Сюжет: «Биримдик»

«Биримдик» № 1! Судебная система требует реформирования не на словах, а на деле

Судебная система Кыргызстана давно требует решительных реформ. Политическая партия демократического социализма — евразийский выбор «Биримдик», исходя из реального положения дел, предлагает реформу третьей ветви власти.

Политорганизация твердо придерживается мнения, что реализация прав граждан на судебную защиту является конституционным правом. Поэтому «Биримдик» считает необходимым принятие следующих неотложных мер:

  • реформирование судебной системы для обеспечения ее справедливости и открытости;
  • после реформирования судебной системы введение смертной казни как исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления с отсрочкой исполнения наказания;
  • введение персональной ответственности судей;
  • введение публичности судебных процессов и их решений;
  • введение публичного, гласного и состязательного судопроизводства;
  • использование современных технологий в судопроизводстве;
  • обеспечение реальной независимости судей и судебного процесса;
  • ужесточение ответственности за нарушения со стороны следственных и судебных органов;
  • реформирование процедуры выбора меры пресечения за соответствующие преступления как ключевого инструмента давления на этапе следствия;
  • введение норм применения залога как метода снижения объемов процессуального документооборота, связанного с продлением сроков содержания под стражей, обжалованием решений суда, прокурора и органа уголовного преследования и разгрузкой органов пенитенциарной системы;
  • активное применение современных технологий в защите общественного правопорядка;
  • введение жеребьевки в судах всех уровней (от районных до Верховного) при распределении поступающих на рассмотрение уголовных и гражданских дел.

***

Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» (Единство)» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166970/
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