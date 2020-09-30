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Власть
Сюжет: «Биримдик»

«Биримдик» № 1! Что говорил о евразийстве великий писатель Чингиз Айтматов

Общественный деятель Осмонакун Ибраимов в социальных сетях поделился своим видением о евразийстве.

«Дорогие братья и сестры, откуда такие ярые споры и почему евразийство вас так пугает? Я думаю, что дело не в Евразии, а в тех, кто это неправильно понимает. Напомню слова Чингиза Айтматова: «В любом случае отношения с Россией будут оставаться для нас приоритетными. Мы живем и мыслим, воспринимая два мира в одном: европейский и азиатский. Это Евразия. Но многие не имеют понятия о том, что же такое Евразия: то ли географическое пространство, то ли политическое определение. В моем представлении Евразия — это наша Средняя Азия. От Средней Азии до Китая всего один шаг, тем не менее нам чужд китайский образ жизни. Мы находимся на орбите иной цивилизации. Это евразийская цивилизация». Можно ли еще более наглядно истолковать?» — написал он.

«А что такое интеграция? Настоящая интеграция состоит из двух «максимумов»: максимального суверенитета и максимального сотрудничества. И если одного будет недостаточно, то пойдет политика Северной Кореи «чучхе». В этом вся суть евразийской интеграции», — резюмировал Осмонакун Ибраимов.

***

Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» (Единство)» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166946/
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