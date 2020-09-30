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Власть
Сюжет: «Биримдик»

«Биримдик» № 1! Джаныбек Бакчиев: Страна выстояла благодаря героизму медиков

Кандидат в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Биримдик» Джаныбек Бакчиев продолжает встречи с избирателями Октябрьского района Бишкека. Среди тех, кто приходит ознакомиться с программой партии и задать вопросы, немало и работников здравоохранения.
 
«Врачи зачастую боятся рассказывать о своих проблемах открыто. Обращаться в СМИ решаются единицы. Наши встречи — это возможность высказаться открыто. Возможность быть услышанными теми, кто в будущем будет принимать решения, способные изменить ситуацию», — сказал Джаныбек Бакчиев.
 
Тяжесть, с которой Кыргызстан пережил первую волну пандемии коронавируса, по его словам, стала наглядным показателем того, насколько сильно сегодня разрушена система здравоохранения страны.
 

Я с уверенностью могу сказать, что в эти сложные времена Кыргызстан выстоял во многом благодаря героизму и самоотверженности наших медиков.

Джаныбек Бакчиев

По словам кандидата в депутаты, в этот непростой для нас всех период вскрылись и стали очевидными те проблемы, которые годами копились в медицинской сфере. Это нехватка поликлиник и больниц, маленькие зарплаты врачей, недостаточная обеспеченность медучреждений лекарствами и многое другое.

«Мы годами слышим о реформировании системы здравоохранения, но о каких реформах может идти речь, когда молодой врач получает зарплату 4-5 тысяч сомов? Мы обязаны сделать выводы из случившегося. Наказать виновных и сделать все, чтобы такая ситуация впредь не повторилась», — отметил Джаныбек Бакчиев.

Среди избирателей, пришедших на встречу с Джаныбеком Бакчиевым, оказалось немало врачей районных поликлиник, которые подняли вопрос о приравнивании их, сотрудников ЦСМ, принимающих больных коронавирусом пациентов, к специалистам, работающим в красной зоне. Прозвучали просьбы и о решении жилищных и бытовых вопросов.

«Все эти проблемы требуют первоочередного и срочного решения. Особенно учитывая тот факт, что, по расчетам специалистов, Кыргызстан может столкнуться со второй волной пандемии коронавируса. Наша задача как партии, сделать все, чтобы озвученные врачами проблемы не остались неразрешенными. Развитие системы здравоохранения прописано в политической программе партии «Биримдик» отдельным пунктом. Это то, с чего мы должны начать свою работу придя в парламент. Конечно, если народ Кыргызстана выразит нам поддержку и предоставит такую возможность», — заключил Джаныбек Бакчиев.

***

Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» (Единство)» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166937/
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