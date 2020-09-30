«Биримдик» № 1! Джаныбек Бакчиев: Страна выстояла благодаря героизму медиков

Кандидат в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Биримдик» Джаныбек Бакчиев продолжает встречи с избирателями Октябрьского района Бишкека. Среди тех, кто приходит ознакомиться с программой партии и задать вопросы, немало и работников здравоохранения.

«Врачи зачастую боятся рассказывать о своих проблемах открыто. Обращаться в СМИ решаются единицы. Наши встречи — это возможность высказаться открыто. Возможность быть услышанными теми, кто в будущем будет принимать решения, способные изменить ситуацию», — сказал Джаныбек Бакчиев.

Тяжесть, с которой Кыргызстан пережил первую волну пандемии коронавируса, по его словам, стала наглядным показателем того, насколько сильно сегодня разрушена система здравоохранения страны.

Я с уверенностью могу сказать, что в эти сложные времена Кыргызстан выстоял во многом благодаря героизму и самоотверженности наших медиков. Джаныбек Бакчиев По словам кандидата в депутаты, в этот непростой для нас всех период вскрылись и стали очевидными те проблемы, которые годами копились в медицинской сфере. Это нехватка поликлиник и больниц, маленькие зарплаты врачей, недостаточная обеспеченность медучреждений лекарствами и многое другое. «Мы годами слышим о реформировании системы здравоохранения, но о каких реформах может идти речь, когда молодой врач получает зарплату 4-5 тысяч сомов? Мы обязаны сделать выводы из случившегося. Наказать виновных и сделать все, чтобы такая ситуация впредь не повторилась», — отметил Джаныбек Бакчиев.





