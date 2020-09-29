«Биримдик» № 1! Об исторической субъектности Кыргызстана в современном мире

«Наша сила — в единстве. А единство основано на братской взаимопомощи и поддержке. Демократический социализм — евразийский выбор — это сотрудничество, основанное на интернационализме и дружбе народов», — заявил кандидат от партии «Биримдик» Алгынбай Имаров на встрече с жителями Баткенской области.

Он подчеркнул, что не должно быть разрыва между властью и народом.

«Мы говорим про объединение идей демократического социализма и евразийства. Именно это дает возможность Кыргызстану приобрести свою историческую субъектность в современном мире, сохранив свой суверенитет», — отметил Имаров.

По его словам, осознавая, что главной задачей внешней политики КР должно быть обеспечение наиболее благоприятных условий для успешного внутреннего развития страны и процветания ее граждан, партия «Биримдик» определила следующие приоритеты:

— развитие и расширение добрососедских, взаимовыгодных экономических связей с соседними странами и стратегическими партнерами;— расширение экономических, политических и культурных контактов со странами, проявляющими взаимный интерес;— обеспечение безопасности и укрепление международного авторитета.