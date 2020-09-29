«Биримдик» № 1! Почему нужно реформировать нашу систему здравоохранения

Будучи врачом, Феруза Исмаилова в своих выступлениях сделала акцент на системе здравоохранения. По ее словам, сегодня кыргызская медицина нуждается в срочных реформах. Она считает необходимым обеспечить доступность медицинских услуг.

«Я, как врач, хорошо осведомлена о насущных проблемах в системе здравоохранения. После того как наша партия «Биримдик» пройдет в парламент, то самые первые поручения правительству будут именно в сфере здравоохранения. Я дам свои рекомендации и буду работать над эффективными законами. Главная цель в моей жизни – это обеспечить доступность системы здравоохранения», – сообщила она.







Кроме того, кандидат рассказала избирателям о планируемых реформах в сфере здравоохранения партией «Биримдик».

«Здоровье каждого человека – залог благополучия всей нации. Разрушительные процессы затронули и систему здравоохранения, что наглядно продемонстрировала эпидемия коронавируса. Поэтому вопрос обеспечения качественной и доступной медицинской помощью является весьма острым.

В этой сфере наиболее приоритетными являются следующие задачи: развитие системы качественного и доступного здравоохранения; разработка и внедрение системы электронного учета всех лекарственных средств и медицинских изделий от импортера, производителя до конечного потребителя; улучшение качества медицинских услуг; разработка и реализация общегосударственной программы, направленной на снижение коррупционных рисков в сфере здравоохранения, внедрение системы бесплатной медицинской помощи для социально уязвимых слоев населения; перевод медицинского страхования в Кыргызстане на персональную накопительную систему, а также возможность для граждан переноса своего накопительного счета из ФОМС в выбранную ими частную страховую компанию; государственное финансирование и организация системы лечения и поддержки тяжелобольных людей, в том числе страдающих редкими заболеваниями. Обеспечение их необходимыми дорогостоящими препаратами и условиями для проведения сложных процедур, начиная от квалифицированной высокоточной диагностики, оперативного вмешательства и заканчивая реабилитационными процессами», – заключила она.

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Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» («Единство») уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.