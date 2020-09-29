«Биримдик» № 1! Айбек Осмоналиев о политической ответственности парламента

По словам кандидата, исполнительная власть, сформированная парламентом, должна обеспечивать социально-экономическое развитие страны в соответствии с установленными Жогорку Кенешем приоритетами.

«Сформированное парламентом правительство, а вслед за ним и парламентское большинство должны нести солидарную политическую ответственность за свою деятельность. При этом правительство, министерства и ведомства должны быть защищены от решений, принятых исходя из узкопартийных интересов», — отметил кандидат на встрече с жителями Первомайского района столицы.

Айбек Осмоналиев добавил, что целью партии «Биримдик» является реализация и защита прав и свобод граждан Кыргызской Республики, а также построение демократического социального государства, в котором обеспечена комфортная и безопасная жизнь для каждого гражданина. Партия, по его словам, создана с целью служения народу, обеспечения ему достойной жизни и внесения вклада в процветание Кыргызстана.

«В партии нет лиц, которые ранее дискредитировали себя в политике. Упор был сделан на молодых, амбициозных и образованных. Программа и идеология — это та основа, от которой мы будем исходить при реализации всех целей и задач. Программа партии «Биримдик» отличается тем, что она далека от популизма, охватывает реальные цели и не дает несбыточных обещаний народу», — сказал кандидат.

Осмоналиев обратил внимание и на то, что уклон партии основан на государственно управленческой составляющей, то есть по принципу «каждый кандидат» — это способный руководитель, опытный законотворец, грамотный менеджер и патриот. «В наших рядах очень много опытных политиков, перспективной молодежи и образованных людей. Вместе мы сможем достичь поставленных целей и сделать Кыргызстан развитым государством, где человек будет стоять в центре всех процессов», — заявил кандидат на встрече с жителями частного сектора Первомайского района.

В завершении своей речи Айбек Осмоналиев выразил уверенность в том, что партия демократического социализма — евразийский выбор «Биримдик» сможет реализовать мечту народа о социальной справедливости — принципе, которым должно руководствоваться любое социально ориентированное государство.

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Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» («Единство») уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.