«Биримдик» № 1: Недра Кыргызстана должны работать на благо народа

Накануне кандидат в депутаты Жогорку Кенеша от партии демократического социализма — евразийский выбор «Биримдик» Нурланбек Токомбаев провел встречи с жителями Кеминского района Чуйской области.

Он открыто и откровенно побеседовал с избирателями, выслушал их наказы и рассказал о программе и идеологии политорганизации.

«Партия твердо убеждена в том, что богатство страны должно приносить пользу каждому гражданину. Поэтому мы считаем, что недра Кыргызстана должны работать на благо народа, на развитие образования и медицины как фундаментальных основ справедливого государства», — сказал кандидат.

Он отметил, что, определяя программу, политобъединение учитывало нынешнее состояние республики.

«Главной целью партии «Биримдик» является построение социального государства, обеспечивающего достойную жизнь и свободное развитие граждан. Политорганизация приложит все силы для того, чтобы государство на законодательном уровне взяло на себя ответственность за формирование здорового и образованного общества; общественный прогресс на основе социально ориентированных реформ; укрепление межнациональной дружбы», — подчеркнул Нурланбек Токомбаев.

В заключение он сказал собравшимся, что все существующие проблемы района ему известны и в случае избрания в парламент он намерен донести все требования народа до правительства и настаивать на их исполнении.

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Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» (Единство)» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.