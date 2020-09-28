«Биримдик» № 1! Айбек Осмоналиев о важности образования для кыргызстанцев

По его словам, построение социального государства, обеспечивающего достойную жизнь и свободное развитие граждан, является главным приоритетом партии «Биримдик».

«Образование должно быть качественным и доступным. Поэтому образование, наука и культура должны стать главной заботой государства, следовательно, на эти сферы необходимо выделять достаточные средства. Высокоразвитое образование и наука — ключи к будущему Кыргызстана», — отметил Айбек Осмоналиев на встрече с горожанами.

В этой сфере, по словам кандидата, партия «Биримдик» ставит следующие цели:

— обеспечение доступности и высокого качества общего, профессионального и высшего образования;— введение единого образовательного пространства страны и единых образовательных стандартов;— оптимизация высших учебных заведений, повышение качества высшего образования в соответствии с требованиями международных стандартов;— оптимизация системы ОРТ;— обязательное посещение начальной и средней школы учащимися, в том числе ужесточение мер воздействия к родителям и опекунам детей в случае воспрепятствования ими образованию детей;— повышение уровня оплаты труда учителей, возвращение высокого авторитета этой профессии;— модернизация материально-технической базы образования с упором на внедрение современных информационных технологий;— создание крупных учебно-научных комплексов на базе эффективно действующих вузов, профтехучилищ, колледжей, гимназий и общеобразовательных школ;— обеспечение условий на базе общеобразовательных учреждений для организации профориентационных работ среди школьников по выбору профессий, что даст возможность не только снизить уровень потенциальной безработицы молодых специалистов, но и повысит квалификацию самих будущих специалистов и, соответственно, качественно отразится на всех сферах общества;— создание условий для профессиональной переподготовки и развитие эффективной системы повышения квалификации и освоения новых профессий.