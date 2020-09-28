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Власть
Сюжет: «Биримдик»

«Биримдик» № 1! Айбек Осмоналиев о важности образования для кыргызстанцев

Кандидаты от партии демократического социализма — евразийский выбор «Биримдик» продолжают агитационную кампанию.

На встрече с жителями Первомайского района Бишкека Айбек Осмоналиев заявил, что образование — это залог будущего всей страны. «Наша задача — развить государство и сделать его процветающим, чтобы следующие поколения могли жить в комфортной и безопасной республике и представлять Кыргызстан за границей с высоко поднятой головой», — сказал кандидат.

По его словам, построение социального государства, обеспечивающего достойную жизнь и свободное развитие граждан, является главным приоритетом партии «Биримдик».

«Образование должно быть качественным и доступным. Поэтому образование, наука и культура должны стать главной заботой государства, следовательно, на эти сферы необходимо выделять достаточные средства. Высокоразвитое образование и наука — ключи к будущему Кыргызстана», — отметил Айбек Осмоналиев на встрече с горожанами.

В этой сфере, по словам кандидата, партия «Биримдик» ставит следующие цели:

— обеспечение доступности и высокого качества общего, профессионального и высшего образования;
— введение единого образовательного пространства страны и единых образовательных стандартов;
— оптимизация высших учебных заведений, повышение качества высшего образования в соответствии с требованиями международных стандартов;
— оптимизация системы ОРТ;
— обязательное посещение начальной и средней школы учащимися, в том числе ужесточение мер воздействия к родителям и опекунам детей в случае воспрепятствования ими образованию детей;
— повышение уровня оплаты труда учителей, возвращение высокого авторитета этой профессии;
— модернизация материально-технической базы образования с упором на внедрение современных информационных технологий;
— создание крупных учебно-научных комплексов на базе эффективно действующих вузов, профтехучилищ, колледжей, гимназий и общеобразовательных школ;
— обеспечение условий на базе общеобразовательных учреждений для организации профориентационных работ среди школьников по выбору профессий, что даст возможность не только снизить уровень потенциальной безработицы молодых специалистов, но и повысит квалификацию самих будущих специалистов и, соответственно, качественно отразится на всех сферах общества;
— создание условий для профессиональной переподготовки и развитие эффективной системы повышения квалификации и освоения новых профессий.
 
«Мы убеждены в том, что партия «Биримдик» может реализовать мечту народа о социальной справедливости — принципе, которым должно руководствоваться любое социально ориентированное государство», — заключил Айбек Осмоналиев на встрече с жителями Бишкека.

***

Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» (Единство)» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166702/
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