Партия «Биримдик» выступила с обращением к участникам избирательного процесса

Политическая партия демократического социализма — евразийский выбор «Биримдик» призывает всех участников избирательного процесса вести борьбу честно, достойно, без применения грязных приемов и методов.

Политорганизация напоминает, что все участники предвыборной гонки ранее выражали готовность к честной и конкурентной борьбе. В то же время в последние дни «Биримдик» подвергается различным атакам с использованием изощренных и грязных пиар-технологий.

Представители партии повсеместно сталкиваются с провокациями. Сайт политобъединения, его страницы в соцсетях неоднократно пытались взломать, а публикации подвергаются обструкции с использованием тысяч ботов.

Мы озабочены и тем, что некоторые партии, которые относят себя к конструктивным силам, поддерживают подобные грязные технологии.

В этой связи партия «Биримдик» подчеркивает, что готова к честному соперничеству в ходе предвыборной гонки, и считает недопустимым спекуляцию на важных для государства и святых для каждого кыргызстанца вопросах.

Поддержка кыргызстанцев, идеологическая платформа партии «Биримдик», которая консолидирует вокруг себя все созидательные силы общества, придают нам уверенности в победе.

Мы уверены в том, что здоровые силы преобладают и в обществе, и среди участников предвыборного процесса, что гарантирует свободные и честные выборы.

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Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» («Единство») уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.