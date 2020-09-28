«Биримдик» № 1! Интересы страны во внешнеполитических процессах в приоритете

В регионах продолжаются встречи кандидатов с избирателями. Кандидат от политической партии демократического социализма — евразийский выбор «Биримдик» Максат Тентимишов встретился с жителями Кочкорского района Нарынской области.

Местные жители рассказали ему о необходимости ремонта дорог, школ и детских садов, их строительства и оснащения, трудоустройства молодежи, повышения заработных плат учителей и врачей, привлечения инвестиций, создания рабочих мест.

«Программа партии включает в себя все сферы развития экономики, а также развития человеческого потенциала. В центре программы стоит каждый гражданин нашей страны, достойное, качественное образование, новые школы, улучшение инфраструктуры, доступная медицина, поднятие престижа учителей и врачей», — сказал он.

Максат Тентимишов рассказал, что его опыт работы во внешней политике пригодится в привлечении иностранных инвестиций, что позволит обеспечить рабочие места.

«В наши дни прогресс невозможен без интеграции стран, поэтому «Биримдик» рассматривает развитие страны в рамках евразийства. Евразийский выбор предусматривает развитие и расширение добрососедских, взаимовыгодных экономических связей с соседними странами и стратегическими партнерами; расширение экономических, политических и культурных контактов со странами, проявляющими взаимный интерес; постепенное погашение государственного долга; эффективное сотрудничество с международными и региональными организациями; обеспечение безопасности и укрепление международного авторитета; обеспечение скорейшего решения спорных вопросов с соседними странами по государственным границам; обеспечение безопасности проживающих в приграничных населенных пунктах; последовательная защита прав и интересов соотечественников, проживающих за рубежом; активное участие в современных общемировых процессах и освоение наилучшего опыта», — сказал он.

Кандидат добавил, что партия «Биримдик» ставит в приоритет интересы республики во внешнеполитических процессах.

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Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» (Единство)» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.