14:41
USD 79.50
EUR 92.65
RUB 1.03
Власть
Сюжет: «Биримдик»

«Биримдик» № 1! Интересы страны во внешнеполитических процессах в приоритете

В регионах продолжаются встречи кандидатов с избирателями. Кандидат от политической партии демократического социализма — евразийский выбор «Биримдик» Максат Тентимишов встретился с жителями Кочкорского района Нарынской области.

Местные жители рассказали ему о необходимости ремонта дорог, школ и детских садов, их строительства и оснащения, трудоустройства молодежи, повышения заработных плат учителей и врачей, привлечения инвестиций, создания рабочих мест.

«Программа партии включает в себя все сферы развития экономики, а также развития человеческого потенциала. В центре программы стоит каждый гражданин нашей страны, достойное, качественное образование, новые школы, улучшение инфраструктуры, доступная медицина, поднятие престижа учителей и врачей», — сказал он.

Максат Тентимишов рассказал, что его опыт работы во внешней политике пригодится в привлечении иностранных инвестиций, что позволит обеспечить рабочие места.

«В наши дни прогресс невозможен без интеграции стран, поэтому «Биримдик» рассматривает развитие страны в рамках евразийства. Евразийский выбор предусматривает развитие и расширение добрососедских, взаимовыгодных экономических связей с соседними странами и стратегическими партнерами; расширение экономических, политических и культурных контактов со странами, проявляющими взаимный интерес; постепенное погашение государственного долга; эффективное сотрудничество с международными и региональными организациями; обеспечение безопасности и укрепление международного авторитета; обеспечение скорейшего решения спорных вопросов с соседними странами по государственным границам; обеспечение безопасности проживающих в приграничных населенных пунктах; последовательная защита прав и интересов соотечественников, проживающих за рубежом; активное участие в современных общемировых процессах и освоение наилучшего опыта», — сказал он.

Кандидат добавил, что партия «Биримдик» ставит в приоритет интересы республики во внешнеполитических процессах.

***

Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» (Единство)» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166630/
просмотров: 258
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке проходит мирный марш за независимость Кыргызстана
«Биримдик» № 1! Акылбек Жамангулов: Впереди нас ждет масштабная работа
Заявление председателя партии «Биримдик» Марата Аманкулова
«Биримдик» № 1! Замирбек Осмонов: Увеличим в два раза инвестиции в регионах
«Биримдик» № 1! Партия выступает за персональную ответственность судей
«Биримдик» № 1! Историк рассказал о евразийстве и его важности для Кыргызстана
«Биримдик» № 1! Вопросы, которые задавали жители Первомайского района Бишкека
«Биримдик» № 1! Зачем Кыргызстану нужен демократический социализм
«Биримдик» № 1! Партия поздравляет кыргызстанцев с Днем государственного языка
«Биримдик» № 1. Аида Касымалиева рассказала о приоритетах в депутатской работе
Популярные новости
Будет&nbsp;ли введен карантин после выборов? Ответ президента Будет ли введен карантин после выборов? Ответ президента
Утвержден алгоритм пересечения границ воздушным и&nbsp;наземным транспортом Утвержден алгоритм пересечения границ воздушным и наземным транспортом
Заявление из&nbsp;камеры. Алмазбек Атамбаев обратился к&nbsp;кыргызстанцам перед выборами Заявление из камеры. Алмазбек Атамбаев обратился к кыргызстанцам перед выборами
Выборы-2020. Агитационные потуги партий вызвали смех у&nbsp;избирателей. Почему? Выборы-2020. Агитационные потуги партий вызвали смех у избирателей. Почему?
Бизнес
Купи в&nbsp;MegaStore любой смартфон и&nbsp;получи 10&nbsp;ГБ интернета в&nbsp;подарок Купи в MegaStore любой смартфон и получи 10 ГБ интернета в подарок
Акция! Получи подарок от&nbsp;MegaCom при смене тарифного плана Акция! Получи подарок от MegaCom при смене тарифного плана
Капитализации, выплаты, взносы... Разбираемся в&nbsp;депозитах, как профи Капитализации, выплаты, взносы... Разбираемся в депозитах, как профи
26&nbsp;сентября&nbsp;&mdash; день открытых дверей в&nbsp;Harvard International School 26 сентября — день открытых дверей в Harvard International School
28 сентября, понедельник
14:34
Разбой в Нижней Ала-Арче. Состояние раненого мужчины удовлетворительное Разбой в Нижней Ала-Арче. Состояние раненого мужчины уд...
14:24
В городе Ош усиливают работу по соблюдению правил карантинного режима
13:58
COVID-19. Почти 33 миллиона человек в мире заразились и 996 тысяч умерли
13:51
Временно закроют пункты пропуска на кыргызско-китайской границе
13:44
«Биримдик» № 1! Интересы страны во внешнеполитических процессах в приоритете