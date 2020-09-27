«Биримдик» № 1! Акылбек Жамангулов: Впереди нас ждет масштабная работа

В ходе встречи претендент детально остановился на программе и идеологии политорганизации. Он отметил, что основная задача политической партии — поднять уровень жизни населения, установить социальную справедливость и поддержать отечественное производство.

«Во время пандемии Кыргызстан продемонстрировал всему миру единство и сплоченность. В единстве мы добьемся всех поставленных задач», — сказал Акылбек Жамангулов.

Он подчеркнул, что впереди много работы, а для реализации всех поставленных задач требуется поддержка народа.

«Впереди нас ждет масштабная работа по возведению новых детских садов и школ, модернизации медучреждений и открытию ФАП, цифровизации в сферах здравоохранения и образования. Вместе мы построим сильное социально справедливое государство», — заметил кандидат.

Он поблагодарил жителей села Алмалуу за теплый прием и поддержку. «Уважаемые жители села Алмалуу, спасибо вам за поддержку и веру в нашу партию! 4 октября 2020 года определится судьба Кыргызстана. Призываю вас голосовать сердцем за «Биримдик», которая готова воплотить самые смелые проекты в жизнь», — заключил Акылбек Жамангулов.

***

Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» (Единство)» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.