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Власть
Сюжет: «Биримдик»

«Биримдик» № 1! Замирбек Осмонов: Увеличим в два раза инвестиции в регионах

«Кыргызстан станет комфортным для проживания людей, страной свободных и обеспеченных граждан. Мы создадим комфортную среду для жизнедеятельности человека», — отметил кандидат от партии «Биримдик» Замирбек Осмонов в ходе встречи с избирателями Лейлекского района Баткенской области.

По его словам, одна из задач партии демократического социализма — евразийский выбор «Биримдик» — увеличить в два раза инвестиции в регионах для реализации приоритетных проектов, усилить деятельность финансовых институтов и фондов по поддержке кластерных проектов по переработке сельскохозяйственной продукции, швейно-текстильному производству и развитию туризма.

Он сказал, что, согласно программе политорганизации, будут разработаны и утверждены генеральные планы 20 городов — точек роста, соответствующие рыночным экономическим отношениям и современным вызовам.

«Каждый из этих городов будет иметь генеральный план развития, подкрепленный планами детальной планировки; перспективными планами инженерно-транспортной инфраструктуры; перспективными планами развития жилищной, социально-культурной, коммунально-бытовой среды территорий. Все указанные элементы планирования развития городов будут тесно увязаны с экономической специализацией, географическими и культурно-историческими особенностями городов», — рассказал избирателям Замирбек Осмонов.

По его словам, также будут запущены семь региональных логистических центров с учетом специализации каждой области. Финансовая поддержка, пояснил кандидат, будет обеспечена для развития агропромышленного комплекса республики, коопераций и кластерных проектов.

«Биримдик» — это равенство возможностей и социальная солидарность», — подчеркнул он и выразил уверенность в том, что лейлекцы поддержат партию.

***

Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» (Единство)» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166439/
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25 сентября, пятница
16:39
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