«Биримдик» № 1! Партия выступает за персональную ответственность судей

Партия демократического социализма — евразийский выбор «Биримдик» намерена ввести публичное, гласное и состязательное судопроизводство. Об этом на встрече с избирателями рассказала кандидат в депутаты Жогорку Кенеша Айнуру Алтыбаева.
По ее словам, судебная система в Кыргызстане, являясь важнейшим институтом развития демократического общества, вызывает сегодня много вопросов, требует более пристального внимания и реформирования. Она считает, что стране нужны независимые и профессиональные судьи, которые будут работать строго в рамках закона. Поэтому партия «Биримдик» считает необходимым принятие следующих неотложных мер:
- продолжение реформы судебной системы для обеспечения ее справедливости и открытости;
- введение персональной ответственности судей;
- введение публичности судебных процессов и их решений;
- введение публичного, гласного и состязательного судопроизводства;
- использование современных технологий в судопроизводстве;
- обеспечение реальной независимости судей и судебного процесса;
- ужесточение ответственности за нарушения со стороны следственных и судебных органов;
- реформирование процедуры выбора меры пресечения за соответствующие преступления как ключевого инструмента давления на этапе следствия;
- активное применение современных технологий в защите общественного правопорядка.
Айнуру Алтыбаева отметила, что Кыргызстан стоит перед большим политическим событием и призвала избирателей сделать правильный выбор и проголосовать за достойную партию, которая сможет решить проблемы простого народа. «Именно такой является партия «Биримдик». Именно наша партия выступает за построение социального и справедливого государства», — резюмировала Алтыбаева.
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Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» («Единство») уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.