«Биримдик» № 1! Партия выступает за персональную ответственность судей

Партия демократического социализма — евразийский выбор «Биримдик» намерена ввести публичное, гласное и состязательное судопроизводство. Об этом на встрече с избирателями рассказала кандидат в депутаты Жогорку Кенеша Айнуру Алтыбаева.

По ее словам, судебная система в Кыргызстане, являясь важнейшим институтом развития демократического общества, вызывает сегодня много вопросов, требует более пристального внимания и реформирования. Она считает, что стране нужны независ и мые и профессиональные судьи, которые будут работать строго в рамках закона. Поэтому партия « Биримдик » считает необходимым принятие следующих неотложных мер:

продолжение реформы судебной системы для обеспечения ее справедливости и открытости;

введение персональной ответственности судей;

введение публичности судебных процессов и их решений;

введение публичного, гласного и состязательного судопроизводства;

использование современных технологий в судопроизводстве;

обеспечение реальной независимости судей и судебного процесса;

ужесточение ответственности за нарушения со стороны следственных и судебных органов;

реформирование процедуры выбора меры пресечения за соответствующие преступления как ключевого инструмента давления на этапе следствия;

активное применение современных технологий в защите общественного правопорядка.