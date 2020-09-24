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Власть
Сюжет: «Биримдик»

«Биримдик» № 1! Историк рассказал о евразийстве и его важности для Кыргызстана

Евразийство — это не новая теория для кыргызов, само евразийство зародилось в 20-е годы, но в культурном плане оно имеет еще более глубокие корни. Об этом, выступая в эфире ОТРК в телепередаче «Ой-ордо», рассказал историк Токтобек Рыскулов.

По его словам, в VI веке на территории современного Кыргызстана зародился Великий Тюркский каганат. Это государство было единственной сверхдержавой, которой платили налог Китай, Византийская империя, Иран. «Таким образом, первая евразийская держава была основана на территории Кыргызстана. Второй был Уйгурский каганат, затем Кыргызский каганат. Эти государства плавно трансформировались из одного в другое», — рассказал историк.

Токтобек Рыскулов обратил внимание на тот факт, как один китайский историк писал, что кыргызский дом равен китайскому. «Евразийская идея здесь работала в практическом плане», — отметил он.

В качестве примера исследователь привел Тюркский и Кыргызский каганаты, территории Европы и Азии, где у народов была своя культура, история. «Тогда-то и рождался евразийский менталитет, у них был коллективизм или единство. Многие социальные нормы, о которых полемизируют сейчас, были во времена Чингисхана. В истории описывалось и то, как поднимали воина с самого низшего до высшего ранга и как воин возглавлял тумен — десятитысячник. В Европе простой крестьянин никогда не мог подняться так высоко. То есть социальный лифт в Евразии был другим. Социальная защита также была хорошо развита, в то время как в Европе повсюду присутствовало крепостное право и там крестьянин не мог продвигаться вверх по социальной лестнице. Также была развита в Евразии коллективная поддержка, примером служит тот факт, что при гибели воина в бою о его семье заботилось государство», — отметил Токтобек Рыскулов.

Историк озвучил и тот факт, что тюрки и славяне до средних веков были вместе — у Киевского князя был титул каган. «Во время орды Русь была присоединена к Алтын орде, где тюрки, эмиры и московские эмиры имели равные права. У них был единый стандарт госустройства в управлении. Первыми московскими дворянами были тюрки. Поэтому славяне и тюрки жили вместе и строили евразийство. Русские евразийцы писали, что Русь — не преемница Византии, государство мы получили от Золотой орды», — заключил Токтобек Рыскулов.

***

Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» («Единство») уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166263/
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