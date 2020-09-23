19:03
USD 79.26
EUR 93.07
RUB 1.04
Власть
Сюжет: «Биримдик»

«Биримдик» № 1! Вопросы, которые задавали жители Первомайского района Бишкека

Агитационная кампания партии «Биримдик» продолжается в Бишкеке. Кандидат в депутаты Жогорку Кенеша Сауле Мейрманова сегодня отвечала на вопросы жителей Первомайского района.
 
Встреча прошла в школе № 18. Она заявила, что сейчас столкнулись две разные позиции. С одной стороны есть те, кто считает, что можно все купить и продать, с другой — люди с нравственной составляющей.
 
«К решению вступить в ряды партии «Биримдик» подтолкнули моральные ориентиры. В «Биримдике» в приоритете именно нравственно-духовные ценности. Слава богу, что бизнес развивается, у нас много успешных людей, но все-таки природа человеческая превыше всего. То, что именно человек — это главное в концепции партии «Биримдик», вселяет надежду», — сказала Сауле Мейрманова.

Кандидат в депутаты отметила, что человек не может быть асоциальным, он должен во что-то верить и куда-то идти. «Думаю, что морально-нравственная перезагрузка предстоит нам всем. Нам надо делиться с молодежью опытом, мнением, обсуждать самые острые вопросы и проблемы. Нужно обязательно с ней об этом говорить», — сказала Сауле Мейрманова.

По ее словам, направление, которое предлагает партия «Биримдик», — это реальный вектор, особенно когда в мире происходят различные интеграционные процессы, в стороне от которых Кыргызстан не может находиться.

«Это продиктовано самой жизнью, и в этом направлении будем идти не только мы», — говорит она, добавив, что партия «Биримдик» идет с идеей, философией, с убеждениями. А это, по словам Мейрмановой, главное.

В беседе с жителями Первомайского района Нуржан Тынымсеитова, кандидат от партии «Биримдик», рассказала о функциях государства и проделанной работе в столичном муниципалитете. Она также ответила на вопросы горожан о проблемах транспорта, госуслуг и развитии инфраструктуры Бишкека.

Лидер политорганизации Марат Аманкулов объяснил избирателям приоритетные задачи партии и рассказал об идее и понятии демократического социализма.

Кандидат в депутаты Рыспек Тойбеков в своей речи рассказал о евразийстве и намерении развивать демократический социализм.

***

Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» («Единство») уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166185/
просмотров: 71
Версия для печати
Материалы по теме
«Биримдик» № 1! Зачем Кыргызстану нужен демократический социализм
«Биримдик» № 1! Партия поздравляет кыргызстанцев с Днем государственного языка
«Биримдик» № 1. Аида Касымалиева рассказала о приоритетах в депутатской работе
«Биримдик» № 1. Джаныбека Бакчиева поддерживают ветераны силовых структур
Заявление партии «Биримдик» в связи с инцидентом в Араване: Это провокация
«Биримдик» № 1: Баткен — приграничный щит Кыргызстана
Выборы-2020. В партии «Биримдик» прокомментировали «агитацию» в мечети
«Биримдик» № 1: Профессии врача и учителя должны стать модными у молодежи
«Биримдик» № 1! Изменить свое мышление призвал Эрк Орозбаев
«Биримдик» № 1! Наша партия приведет Кыргызстан к стабильному росту
Популярные новости
Выборы-2020. Если в&nbsp;Жогорку Кенеш придет криминал... Выборы-2020. Если в Жогорку Кенеш придет криминал...
Депутат парламента Эльвира Сурабалдиева вызвана на&nbsp;допрос в&nbsp;Военную прокуратуру Депутат парламента Эльвира Сурабалдиева вызвана на допрос в Военную прокуратуру
Выборы-2020. Почему агитация стала похожа на&nbsp;криминальные разборки Выборы-2020. Почему агитация стала похожа на криминальные разборки
Сооронбай Жээнбеков отреагировал на&nbsp;критику в&nbsp;свой адрес со&nbsp;стороны партий Сооронбай Жээнбеков отреагировал на критику в свой адрес со стороны партий
Бизнес
Эффективное устранение заложенности носа Эффективное устранение заложенности носа
DCB Market дарит положительные эмоции DCB Market дарит положительные эмоции
Ограбление в&nbsp;режиме онлайн. Как стать героем криминального сериала Ограбление в режиме онлайн. Как стать героем криминального сериала
Идентифицируйте кошелек MegaPay до&nbsp;1&nbsp;октября Идентифицируйте кошелек MegaPay до 1 октября
23 сентября, среда
19:01
Цифра дня. 98 тысяч 136 абитуриентов зачислены в лицеи, колледжи и вузы Цифра дня. 98 тысяч 136 абитуриентов зачислены в лицеи,...
18:55
«Биримдик» № 1! Вопросы, которые задавали жители Первомайского района Бишкека
18:48
Эффективное устранение заложенности носа
18:46
В городе Ош открыли новый сад. Родители смогут наблюдать за детьми онлайн
18:42
Драка в Араване. Шесть человек задержаны, двоим вручили уведомления о подозрении