«Биримдик» № 1! Вопросы, которые задавали жители Первомайского района Бишкека

Агитационная кампания партии «Биримдик» продолжается в Бишкеке. Кандидат в депутаты Жогорку Кенеша Сауле Мейрманова сегодня отвечала на вопросы жителей Первомайского района.

Встреча прошла в школе № 18. Она заявила, что сейчас столкнулись две разные позиции. С одной стороны есть те, кто считает, что можно все купить и продать, с другой — люди с нравственной составляющей.

«К решению вступить в ряды партии «Биримдик» подтолкнули моральные ориентиры. В «Биримдике» в приоритете именно нравственно-духовные ценности. Слава богу, что бизнес развивается, у нас много успешных людей, но все-таки природа человеческая превыше всего. То, что именно человек — это главное в концепции партии «Биримдик», вселяет надежду», — сказала Сауле Мейрманова.

Кандидат в депутаты отметила, что человек не может быть асоциальным, он должен во что-то верить и куда-то идти. «Думаю, что морально-нравственная перезагрузка предстоит нам всем. Нам надо делиться с молодежью опытом, мнением, обсуждать самые острые вопросы и проблемы. Нужно обязательно с ней об этом говорить», — сказала Сауле Мейрманова.

По ее словам, направление, которое предлагает партия «Биримдик», — это реальный вектор, особенно когда в мире происходят различные интеграционные процессы, в стороне от которых Кыргызстан не может находиться.

«Это продиктовано самой жизнью, и в этом направлении будем идти не только мы», — говорит она, добавив, что партия «Биримдик» идет с идеей, философией, с убеждениями. А это, по словам Мейрмановой, главное.

В беседе с жителями Первомайского района Нуржан Тынымсеитова, кандидат от партии «Биримдик», рассказала о функциях государства и проделанной работе в столичном муниципалитете. Она также ответила на вопросы горожан о проблемах транспорта, госуслуг и развитии инфраструктуры Бишкека.

Лидер политорганизации Марат Аманкулов объяснил избирателям приоритетные задачи партии и рассказал об идее и понятии демократического социализма.

Кандидат в депутаты Рыспек Тойбеков в своей речи рассказал о евразийстве и намерении развивать демократический социализм.

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Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» («Единство») уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.