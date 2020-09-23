16:00
USD 79.26
EUR 93.07
RUB 1.04
Власть
Сюжет: «Биримдик»

«Биримдик» № 1! Зачем Кыргызстану нужен демократический социализм

22 сентября кандидаты в депутаты Жогорку Кенеша от партии демократического социализма — евразийский выбор «Биримдик» провели встречу с жителями столичного микрорайона «Восток-5».

В своей речи кандидат Сайдахмат Исмаилов заявил, что «Биримдик» — это очень мощная команда, где собрались опытные политики, интеллектуалы, молодежь. «Это интернациональная команда. Очень рад, что я в команде «Биримдика». У нас слаженный и сильный коллектив», — отметил он.

Кандидат в депутаты обратил внимание на то, что партия «Биримдик» имеет реальную программу и хорошую идеологию. Он также рассказал о понятиях евразийства, демократического социализма. «Политорганизация делает акцент на то, чтобы наш народ чувствовал себя в безопасности, были доступны образование и здравоохранение. Я считаю, что путь евразийства — это наиболее правильный выбор», — сказал он.

Поэтому путь, предлагаемый партией «Биримдик», подчеркнул кандидат, — это реальный путь вперед, реальный путь развития. «Начало евразийству положила партия «Биримдик», и это, наверное, первое политобъединение в Евразии, которое вышло с такой идеей», — заметил он.

По словам Сейдахмата Исмаилова, в его жизни наступил такой период, когда надо действовать во благо страны, помогать родине.

«Мне уже 50 лет, я занимался бизнесом, создавал рабочие места, платил налоги. И сейчас наступил такой период, когда мне хочется сделать что-то для своей республики, народа и города. Как сказал один американский президент: «Не спрашивай, что для тебя сделала родина, спроси себя, что ты сделал для страны». Вот и у меня тоже наступил такой момент. Всю мою жизнь мое государство что-то для меня делало, дало образование. Все, чего я достиг, я сделал это здесь. Теперь я хочу сделать что-то для своей страны», — добавил он.

Кандидат сообщил, что знает, как это сделать, обратив внимание на то, что юрист по профессии и в настоящее время пишет кандидатскую диссертацию «Административно-правовой статус органов местной власти».

Он отмечает, что у партии «Биримдик» есть очень много планов и намечено очень много работы в парламенте. «Мы намерены достойно представлять вас в Жогорку Кенеше и будем вместе решать все проблемы, которые есть. Мы умеем решать проблемы, мы все это знаем», — подытожил Сейдахмат Исмаилов.

***

Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» (Единство)» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166135/
просмотров: 211
Версия для печати
Материалы по теме
«Биримдик» № 1! Партия поздравляет кыргызстанцев с Днем государственного языка
«Биримдик» № 1. Аида Касымалиева рассказала о приоритетах в депутатской работе
«Биримдик» № 1. Джаныбека Бакчиева поддерживают ветераны силовых структур
Заявление партии «Биримдик» в связи с инцидентом в Араване: Это провокация
«Биримдик» № 1: Баткен — приграничный щит Кыргызстана
Выборы-2020. В партии «Биримдик» прокомментировали «агитацию» в мечети
«Биримдик» № 1: Профессии врача и учителя должны стать модными у молодежи
«Биримдик» № 1! Изменить свое мышление призвал Эрк Орозбаев
«Биримдик» № 1! Наша партия приведет Кыргызстан к стабильному росту
«Биримдик» № 1! Аксакалы Таласской области благословили кандидатов от партии
Популярные новости
Выборы-2020. Если в&nbsp;Жогорку Кенеш придет криминал... Выборы-2020. Если в Жогорку Кенеш придет криминал...
Депутат парламента Эльвира Сурабалдиева вызвана на&nbsp;допрос в&nbsp;Военную прокуратуру Депутат парламента Эльвира Сурабалдиева вызвана на допрос в Военную прокуратуру
Выборы-2020. Почему агитация стала похожа на&nbsp;криминальные разборки Выборы-2020. Почему агитация стала похожа на криминальные разборки
Сооронбай Жээнбеков отреагировал на&nbsp;критику в&nbsp;свой адрес со&nbsp;стороны партий Сооронбай Жээнбеков отреагировал на критику в свой адрес со стороны партий
Бизнес
Ограбление в&nbsp;режиме онлайн. Как стать героем криминального сериала Ограбление в режиме онлайн. Как стать героем криминального сериала
Идентифицируйте кошелек MegaPay до&nbsp;1&nbsp;октября Идентифицируйте кошелек MegaPay до 1 октября
Приложение O!TV&mdash; много полезного и&nbsp;развлекательного контента для детей! Приложение O!TV— много полезного и развлекательного контента для детей!
ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo;: обслуживаем карты платежной системы &laquo;Мир&raquo; ОАО «Халык Банк Кыргызстан»: обслуживаем карты платежной системы «Мир»
23 сентября, среда
15:58
Выборы-2020. Партия разместила агитационный плакат на столбе ЛЭП Выборы-2020. Партия разместила агитационный плакат на с...
15:52
Кубатбек Боронов: Пандемия ускорила процесс цифровизации
15:35
Ахрор Иминов: Каждый гражданин должен служить своей стране
15:33
В Бишкеке парень в футболке с логотипом партии «Кыргызстан» украл велосипед
15:32
На 267 тысяч сомов оштрафовали предпринимателей в Кадамджайском районе