«Биримдик» № 1! Зачем Кыргызстану нужен демократический социализм

22 сентября кандидаты в депутаты Жогорку Кенеша от партии демократического социализма — евразийский выбор «Биримдик» провели встречу с жителями столичного микрорайона «Восток-5».

В своей речи кандидат Сайдахмат Исмаилов заявил, что «Биримдик» — это очень мощная команда, где собрались опытные политики, интеллектуалы, молодежь. «Это интернациональная команда. Очень рад, что я в команде «Биримдика». У нас слаженный и сильный коллектив», — отметил он.

Кандидат в депутаты обратил внимание на то, что партия «Биримдик» имеет реальную программу и хорошую идеологию. Он также рассказал о понятиях евразийства, демократического социализма. «Политорганизация делает акцент на то, чтобы наш народ чувствовал себя в безопасности, были доступны образование и здравоохранение. Я считаю, что путь евразийства — это наиболее правильный выбор», — сказал он.

Поэтому путь, предлагаемый партией «Биримдик», подчеркнул кандидат, — это реальный путь вперед, реальный путь развития. «Начало евразийству положила партия «Биримдик», и это, наверное, первое политобъединение в Евразии, которое вышло с такой идеей», — заметил он.

По словам Сейдахмата Исмаилова, в его жизни наступил такой период, когда надо действовать во благо страны, помогать родине.

«Мне уже 50 лет, я занимался бизнесом, создавал рабочие места, платил налоги. И сейчас наступил такой период, когда мне хочется сделать что-то для своей республики, народа и города. Как сказал один американский президент: «Не спрашивай, что для тебя сделала родина, спроси себя, что ты сделал для страны». Вот и у меня тоже наступил такой момент. Всю мою жизнь мое государство что-то для меня делало, дало образование. Все, чего я достиг, я сделал это здесь. Теперь я хочу сделать что-то для своей страны», — добавил он.

Кандидат сообщил, что знает, как это сделать, обратив внимание на то, что юрист по профессии и в настоящее время пишет кандидатскую диссертацию «Административно-правовой статус органов местной власти».

Он отмечает, что у партии «Биримдик» есть очень много планов и намечено очень много работы в парламенте. «Мы намерены достойно представлять вас в Жогорку Кенеше и будем вместе решать все проблемы, которые есть. Мы умеем решать проблемы, мы все это знаем», — подытожил Сейдахмат Исмаилов.

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Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» (Единство)» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.