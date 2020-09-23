«Биримдик» № 1! Партия поздравляет кыргызстанцев с Днем государственного языка

Сегодня, 23 сентября, кандидаты партии демократического социализма — евразийский выбор «Биримдик» поздравили кыргызстанцев с Днем государственного языка Кыргызской Республики стихами известных акынов и писателей.

Пархат Тулендыбаев прочел стихотворение Байдылды Сарногоева «Эне тили», Марат Нуралиев — стих Тынчтыкбека Нурманбетова «Эне тилим», Нуржамал Казначиева и Эмил Джусупов прочли произведение Шайлообека Дуйшеева «Эне тилин унуткандар», Алаяр Бостонов — стихи Абдурасула Токтомушева «Эне тил».

Мы призываем беречь и сохранять язык наших предков, язык нашего народа как один из символов государственности страны.

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Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» (Единство)» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.