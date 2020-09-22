«Биримдик» № 1. Аида Касымалиева рассказала о приоритетах в депутатской работе

«Решение проблем материнства и детства я всегда ставила и буду ставить в приоритет», — заявила кандидат в депутаты от партии «Биримдик» Аида Касымалиева на дебатах, которые сейчас проходят на телеканале ОТРК.



Она добавила, что всегда озвучивала вопросы охраны материнства и детства с трибуны парламента. По ее мнению, чтобы добиться результата в этом направлении, нужно сделать многое. «Одна из первых задач — необходимо продолжить работу по усовершенствованию законов», — сказала Аида Касымалиева.



По словам кандидата в депутаты, 51 процент населения страны — женщины. Однако в политике женщин очень мало. Поэтому она считает, что вопросы гендерного баланса важны на всех уровнях госуправления, так как участие женщин в принятии социально значимых вопросов имеет большое значение. Аида Касымалиева также сказала, что идет на выборы с партией «Биримдик», потому что это сильная команда с хорошей идеологией и конкретной программой.



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Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» («Единство») уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.