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Власть
Сюжет: «Биримдик»

«Биримдик» № 1. Джаныбека Бакчиева поддерживают ветераны силовых структур

В Бишкеке состоялась встреча кандидата в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Биримдик» Джаныбека Бакчиева с ветеранами силовых структур. В ней приняли участие представители Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», Союза десантников Кыргызстана, Совета ветеранов службы государственной охраны, а также военно-патриотические клубы «Пантера» и «Родина».

Многим из собравшихся Джаныбек Бакчиев известен не только как политик, но и как бывший сослуживец.

Офицер, стоявший у истоков создания антитеррористического центра «Калкан», преобразованного в спецназ «Альфа». Он один из первых командиров этого подразделения.

Встречу открыл генерал-майор ГКНБ Джоомарт Бошкоев. Человек, на заре независимости Кыргызстана создавший одно из самых важных подразделений — Службу государственной охраны. Генерал, чей авторитет непререкаем, чьи заслуги перед Отечеством трудно переоценить.

— В любом обществе, в любом государстве на первое место должны быть выдвинуты врачи, учителя и военные. К сожалению, сегодня у нас о врачах и военных вспоминают лишь в минуты опасности. А когда опасность миновала — забывают. Это в корне неверно, — отметил Джоомарт Бошкоев.

Собравшиеся с интересом выслушали Джаныбека Бакчиева. Кандидат в депутаты сделал основной акцент на экономических и социальных проблемах общества и государства. Он также уделил внимание теме незащищенности, с которой в Кыргызстане сталкиваются не только гражданские лица, но и действующие сотрудники силовых структур и ветераны спецслужб.

— Сегодня в Кыргызстане складывается действительно непростая ситуация. Совсем недавно страна пережила очень страшный период пандемии. Каждый из нас, независимо от возраста, национальности и социального статуса, столкнулся с потерей родных и близких, когда нам не хватало лекарств, когда невозможно было найти свободное место в больницах, — сказал Джаныбек Бакчиев.

Эти и многие другие проблемы, по словам кандидата в депутаты Жогорку Кенеша, стали причиной, подтолкнувшей его и людей из абсолютно разных сфер объединиться вокруг общей идеи и создать партию нового образца — «Биримдик». В ее основе — идеология демократического социализма. Главная цель — создание действительно сильного государства, построенного на принципах социальной справедливости. Первые шаги уже сделаны.

— Я считаю своим долгом продолжение начатой работы. Нужно приложить все возможные усилия, чтобы в будущем мы могли избежать столь страшных последствий от коронавируса, — отметил Джаныбек Бакчиев.

Мы должны сделать очень серьезные выводы. Провести анализ произошедшего, когда тысячи людей не смогли получить помощь вовремя. Наказать чиновников, допустивших ситуацию, в которой оказалась страна в период пандемии коронавируса. Это очень важно.

Джаныбек Бакчиев

Армия и правоохранительные органы — основа любого государства. Партия «Биримдик» одной из основных своих задач видит их дальнейшее развитие и укрепление. Обеспечение людей в погонах всем необходимым. В первую очередь достойными зарплатами. Немаловажно и решение бытовых, жилищных вопросов. Особый акцент ставится на воспитании подрастающего поколения. Здесь также немало проблем, требующих системного подхода.

— Молодежь — это будущее. Какую идеологию сегодня исповедует молодежь, такая идеология в будущем будет и у государства. Почему-то у нас мало придают этому значение. В качестве нашего напутствия мы бы хотели, чтобы вы этот вопрос заострили на самом высоком уровне, — обратился к кандидату в депутаты руководитель военно-патриотического клуба «Родина» Сергей Торопов.

Джаныбек Бакчиев отметил, что вместе с ветеранами разработает и внесет на рассмотрение государственную программу военно-патриотического воспитания молодежи, в которую будут включены основанные на опыте предложения.

Он также пообещал донести содержание этой программы до руководства страны, сделать так, чтобы вместе мы изменили эту ситуацию.

Сегодня Кыргызстан как никогда нуждается в сильных и опытных государственных управленцах, выходцах из силового блока. Эта мысль не раз прозвучала на встрече. Представители ветеранских общественных объединений выразили поддержку Джаныбеку Бакчиеву и партии «Биримдик».

Завершая встречу, кандидат в депутаты вспомнил слова известного политического и государственного деятеля Голды Меир.

— Если вы хотите построить ту страну, куда будут возвращаться ее сыновья и дочери, если вы хотите построить страну, откуда уезжать будут только в сезон отпусков, если вы хотите построить страну, у которой не будет чувства страха за будущее, то сделайте всего лишь два шага: приравняйте коррупцию к измене родине, а коррупционеров — к предателям вплоть до седьмого колена... Сделайте три профессии самыми высокооплачиваемыми и уважаемыми. Это — военные, учителя и врачи... И, самое главное, работайте, работайте и работайте... Этим, придя в парламент, я, как кандидат от партии «Биримдик», и планирую заняться. Надеюсь, что с вашей помощью и поддержкой мы вместе сможем реализовать задуманное, — резюмировал Джаныбек Бакчиев.

***

Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» («Единство») уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.

Ссылка: https://24.kg/vlast/165956/
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