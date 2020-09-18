Караван агитационной кампании партии демократического социализма — евразийский выбор «Биримдик» прибыл в Баткенскую область. Встреча кандидатов традиционно началась с гимна Кыргызской Республики.

Заместитель лидера политической организации Торобай Зулпукаров приветствовал избирателей Баткена. Говоря о проблемах региона, он подчеркнул, что именно жители области являются «приграничным щитом» Кыргызстана. Он отметил, что «благодаря отваге, мудрости и благоразумию баткенцев наши границы надежно защищены».

Кандидат в депутаты от партии «Биримдик» Улукбек Кочкоров поблагодарил своих земляков за поддержку и во время выборов в парламент, и во время президентских выборов. «Поддержка моих земляков настолько сильна, что с вашим мнением стали считаться в правительстве. Благодаря вам я вошел в состав правительства», — сказал он.

Улукбек Кочкоров рассказал, как за время своей работы министром социального развития смог выявить средства, распределенные не по назначению. В итоге 1 миллиард сомов был возвращен действительно нуждающимся кыргызстанцам.

По его словам, программа партии направлена на реализацию конституционных прав граждан страны, и в ее основе лежит принцип социальной справедливости. Программа партии содержит платформу, направленную на сокращение бедности, которая призвана поэтапно устранить проблемы.

«Государственная социальная политика должна соответствовать национальным интересам. Мы подготовили программу, которая активизирует экономику страны. Она направлена на реализацию конституционных прав граждан страны, и в основе политики лежит принцип социальной справедливости», — отметил кандидат в депутаты.

Говоря о внешней миграции, Кочкоров заявил, что нацелен на решение социальных проблем: «Дети не должны расти сиротами при живых родителях. Мы приложим все усилия для того, чтобы вернуть их родителей домой — на родину».

«Для меня честь — работать во благо моей страны. Вы всегда меня поддерживаете. Я прошу вас не поддаваться обману и сделать правильный выбор!» — завершил свою речь Улукбек Кочкоров.

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Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» (Единство)» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.