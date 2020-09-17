17:22
USD 79.04
EUR 93.79
RUB 1.05
Власть
Сюжет: «Биримдик»

«Биримдик» № 1: Профессии врача и учителя должны стать модными у молодежи

Кандидаты от партии «Биримдик» продолжают встречи с избирателями. Сегодня представителей политической организации ждали жители Свердловского района Бишкека.

Мероприятие прошло в формате диалога. Жители района оказали гостям теплый прием. Стороны решили провести встречу по схеме «вопросы — ответы», затем обсудили наболевшие проблемы и актуальные темы.

Кандидат Галина Агафонова (Кетова) заявила о необходимости поддерживать учителей и врачей. В своем обращении к жителям Свердловского района она рассказала, что во время многочисленных встреч с избирателями кандидаты от партии убедились в том, что мысли и идеи «Биримдика» понятны, близки и их поддерживают.

«Партия «Биримдик» начинала свое объединение вокруг очень важных идей созидательного характера. Из-за складывающейся не в лучшую сторону ситуации в мире, когда даже развитые страны не могут справиться с возникающими проблемами, Кыргызстан не стал исключением и оказался в достаточно сложном положении. Поэтому мы должны начинать работать и менять ситуацию прямо сейчас», — сказала Галина Кетова.

По ее словам, наконец все увидели людей, которых на самом деле мы должны называть героями нашего времени. В первую очередь это медики и учителя.

«Эти люди идут в профессии за небольшую зарплату. Все знают, как сложно работникам бюджетной сферы. Но, несмотря на все трудности, люди осознанно готовы служить своему отечеству, своей родине», — отметила кандидат от партии «Биримдик».

Она говорит, что таких людей государство должно поддерживать, и профессии врача и учителя должны стать модными у молодежи. «У партии «Биримдик» есть экономические механизмы, которые помогут улучшить за короткое время бюджетную сферу», — подчеркнула Галина Сергеевна.

Она сообщила, что идеи «Биримдика» привлекли в ряды политорганизации много молодых людей, которые верят в нашу республику и свои силы и готовы работать ради общего блага. Есть в «Биримдике» и опытные политики, которые поняли, что объединяться сегодня нужно не вокруг частных интересов, а вокруг общей идеи. «Идеи нашей партии — это идеи для народа, для простых людей, для нас с вами. Будьте с нами и голосуйте за нас!» — заключила кандидат.

***

Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» (Единство)» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165515/
просмотров: 152
Версия для печати
Материалы по теме
«Биримдик» № 1! Изменить свое мышление призвал Эрк Орозбаев
«Биримдик» № 1! Наша партия приведет Кыргызстан к стабильному росту
«Биримдик» № 1! Аксакалы Таласской области благословили кандидатов от партии
Выборы-2020. Пресс-секретарь партии «Биримдик» о ситуации в школе № 4
«Биримдик» № 1. Джаныбек Бакчиев удостоен высокой награды от ветеранов «Альфы»
«Биримдик» — партия победителей. Наш номер в бюллетене — 1!
В ходе жеребьевки место № 1 в избирательном бюллетене получила «Биримдик»
«Биримдик» № 1: Решение проблемы с водой позволит создать больше рабочих мест
Социальное жилье — это вполне реализуемая цель. В «Биримдике» рассказали почему
Об основах программы партии «Биримдик» рассказал избирателям Айбек Осмоналиев
Популярные новости
Выборы-2020. Очередная ошибка партии &laquo;Кыргызстан&raquo;: теперь на&nbsp;баннере Выборы-2020. Очередная ошибка партии «Кыргызстан»: теперь на баннере
Минобразования планирует возобновить обучение в&nbsp;традиционном режиме с&nbsp;октября Минобразования планирует возобновить обучение в традиционном режиме с октября
&laquo;Биримдик&raquo; &#8470;&nbsp;1. Джаныбек Бакчиев удостоен высокой награды от&nbsp;ветеранов &laquo;Альфы&raquo; «Биримдик» № 1. Джаныбек Бакчиев удостоен высокой награды от ветеранов «Альфы»
Выборы-2020. Дастана Джумабекова могут снять с&nbsp;гонки за&nbsp;подкуп избирателей Выборы-2020. Дастана Джумабекова могут снять с гонки за подкуп избирателей
Бизнес
Успейте пройти идентификацию кошелька &laquo;О!Деньги&raquo; до&nbsp;1&nbsp;октября Успейте пройти идентификацию кошелька «О!Деньги» до 1 октября
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; возобновляет начисление пени за&nbsp;несвоевременную оплату «Газпром Кыргызстан» возобновляет начисление пени за несвоевременную оплату
Коплю на&nbsp;квартиру. Куда вложить деньги, чтобы защитить их&nbsp;от&nbsp;инфляции? Коплю на квартиру. Куда вложить деньги, чтобы защитить их от инфляции?
Как открыть депозит и&nbsp;не&nbsp;прогадать? Как открыть депозит и не прогадать?
17 сентября, четверг
17:15
Продолжаются встречи кандидатов от партии «Мекеним Кыргызстан» с электоратом Продолжаются встречи кандидатов от партии «Мекеним Кырг...
17:11
Родственники обвиняемого в убийстве жителя Сузака митингуют у здания суда
17:02
«Биримдик» № 1: Профессии врача и учителя должны стать модными у молодежи
16:38
Россотрудничество передает учебную литературу школам Кыргызстана
16:17
Ушел из жизни известный мелодист-композитор Калыйбек Тагаев