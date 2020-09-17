«Биримдик» № 1: Профессии врача и учителя должны стать модными у молодежи

Кандидаты от партии «Биримдик» продолжают встречи с избирателями. Сегодня представителей политической организации ждали жители Свердловского района Бишкека.

Мероприятие прошло в формате диалога. Жители района оказали гостям теплый прием. Стороны решили провести встречу по схеме «вопросы — ответы», затем обсудили наболевшие проблемы и актуальные темы.

Кандидат Галина Агафонова (Кетова) заявила о необходимости поддерживать учителей и врачей. В своем обращении к жителям Свердловского района она рассказала, что во время многочисленных встреч с избирателями кандидаты от партии убедились в том, что мысли и идеи «Биримдика» понятны, близки и их поддерживают.

«Партия «Биримдик» начинала свое объединение вокруг очень важных идей созидательного характера. Из-за складывающейся не в лучшую сторону ситуации в мире, когда даже развитые страны не могут справиться с возникающими проблемами, Кыргызстан не стал исключением и оказался в достаточно сложном положении. Поэтому мы должны начинать работать и менять ситуацию прямо сейчас», — сказала Галина Кетова.

По ее словам, наконец все увидели людей, которых на самом деле мы должны называть героями нашего времени. В первую очередь это медики и учителя.

«Эти люди идут в профессии за небольшую зарплату. Все знают, как сложно работникам бюджетной сферы. Но, несмотря на все трудности, люди осознанно готовы служить своему отечеству, своей родине», — отметила кандидат от партии «Биримдик».

Она говорит, что таких людей государство должно поддерживать, и профессии врача и учителя должны стать модными у молодежи. «У партии «Биримдик» есть экономические механизмы, которые помогут улучшить за короткое время бюджетную сферу», — подчеркнула Галина Сергеевна.

Она сообщила, что идеи «Биримдика» привлекли в ряды политорганизации много молодых людей, которые верят в нашу республику и свои силы и готовы работать ради общего блага. Есть в «Биримдике» и опытные политики, которые поняли, что объединяться сегодня нужно не вокруг частных интересов, а вокруг общей идеи. «Идеи нашей партии — это идеи для народа, для простых людей, для нас с вами. Будьте с нами и голосуйте за нас!» — заключила кандидат.

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Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» (Единство)» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.