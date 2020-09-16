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Власть
Сюжет: «Биримдик»

«Биримдик» № 1! Изменить свое мышление призвал Эрк Орозбаев

Сделать революцию в своем мышлении и выбрать достойную партию призвал кандидат в депутаты от партии «Биримдик» Эрк Орозбаев, выступая вчера перед жителями Аксыйского района.

Он выразил радость от того, что встретился с сельчанами после тяжелых дней, которые всем кыргызстанцам пришлось пережить во время пандемии коронавируса.

Эрк Орозбаев отметил, что выступает перед жителями не в качестве основателя молодежной партии Таш-Комура, а как кандидат в депутаты от партии «Биримдик».

По его словам, он решил идти на выборы в Жогорку Кенеш именно с партией «Биримдик» потому, что считает, что она выбрала правильное направление развития страны.

«Если мы вместе будем работать на развитие страны, ставить перед собой четкие цели и прилагать максимум усилий, мы обязательно добьемся ощутимых результатов», — подчеркнул он, заверив, что в команде партии собрались опытные профессионалы, которые смогут эффективно и слаженно работать.

По словам выступающего, развитие регионов занимает ключевое место в программе партии. «Партия намерена продолжить политику развития регионов и поддержку приграничных территорий. Мы готовы в два раза увеличить инвестиции в регионы для реализации приоритетных проектов. Усилить деятельность финансовых институтов и фондов поддержки кластерных проектов по переработке сельскохозяйственной продукции, швейно-текстильному производству и развитию туризма», — сказал Эрк Орозбаев избирателям.

Он отметил, что в программе партии также заложено проведение административно-территориальной реформы. «Сделать местное самоуправление компактным, эффективным и финансово обеспеченным. Еще один ключевой вопрос, который будет во главе угла, — это обеспечение занятости в регионах. Будет продолжено финансирование кластерных проектов в регионах в таких сферах, как сельское хозяйство, промышленность и туризм», — заключил Эрк Орозбаев.

***

Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» (Единство)» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165314/
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«Биримдик» № 1! Изменить свое мышление призвал Эрк Орозбаев