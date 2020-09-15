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Власть
Сюжет: «Биримдик»

«Биримдик» № 1! Наша партия приведет Кыргызстан к стабильному росту

Демократическая партия «Биримдик» (Единство) продолжает агитационную кампанию в регионах.

«Команда политорганизации на протяжении полутора лет изучает основные проблемы страны. На основе этих данных была создана программа партии», — проинформировал сегодня кандидат от политического объединения Улукбек Кочкоров жителей Токтогульского района Джалал-Абадской области.

В своем обращении к избирателям он подчеркнул, что у нас одна республика, одно общее будущее. «Вот уже 30 лет мы не можем найти нужный нам курс для стабильного роста. За это время мы опробовали на себе самые разные методы, пытались построить рыночную экономику, что в конце привело к импортозависимости. Сегодня 80 процентов внутреннего рынка заполнено импортными товарами, более 400 миллиардов сомов мы тратим на продукцию других государств», — сказал кандидат.

Далее он обратил внимание на тот факт, что сегодня пришло время созидания и создания собственных брендов. «Мы путем увеличения пенсий, пособий и заработной платы намерены обеспечить отечественное производство. Мы создадим такие механизмы, что средства будут уходить на поддержку кыргызской продукции. Таким образом увеличим количество кыргызских предприятий, продукции и создадим дополнительные рабочие места», — отметил Улукбек Кочкоров.

Продолжая свою речь, он рассказал о конкретных целях программы партии «Биримдик», которая нацелена на защиту и создание благоприятных условий для развития предпринимательства, инвестиций и производства.

«Будет создан экпортно-импортный банк для поддержки и финансирования экспортоориентированных предприятий. Будут разработаны инвестиционная карта и инструменты зачета капитальных вложений инвесторов путем выдачи целевых грантов для реализации приоритетных инвестиционных проектов. Для обеспечения защиты предпринимателей будет проведена полная декриминализация экономических преступлений. Возврат НДС будет осуществляться через депозитный счет налогоплательщика. Данная мера позволит бизнесу своевременно получать зачеты по НДС. Обеспечение занятости, в рамках которой будет продолжено финансирование кластерных проектов в регионах в таких сферах, как сельское хозяйство, промышленность и туризм», — добавил кандидат.

Далее он остановился на социальных проблемах и заметил, что «Биримдик» берет курс на демократический социализм.

«На сегодня в стране функционируют 47 детских домов, 17 домов для престарелых. К сожалению, наши старики при живых детях остаются на улице, растет число детей-сирот. Все эти категории нуждаются в социальной поддержке. В свою очередь в обществе наблюдаются негативные проявления, которые лишены морали и противоречат нашему менталитету, традициям и моральным устоям. Сегодня в обществе звучат призывы поддержки однополых браков, проводятся выставки в музеях с голым телом. На этом фоне мы должны вернуться к своим истокам, национальным достоинствам. Партия «Биримдик» в своей идеологии содержит в себе ценности, которые присущи менталитету кыргызского народа. У нас есть своя дорога, не нужно сегодня навязывать нам то, что считается в кыргызском обществе позором. Мы за демократический социализм и евразийский выбор», — заключил Улукбек Кочкоров.

***

Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» (Единство)» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165206/
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