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Власть
Сюжет: «Биримдик»

«Биримдик» № 1! Аксакалы Таласской области благословили кандидатов от партии

Сегодня агитационный караван политической партии демократического социализма — евразийский выбор «Биримдик» встретился с жителями Таласской области.

В первой половине дня кандидаты провели встречу с избирателями Кара-Бууринского района. Они рассказали о выдвиженцах политической организации, евразийском выборе, программе и целях. На встрече подчеркнуто, что партия «Биримдик» не дает пустых обещаний.

Кандидаты в депутаты Жогорку Кенеша из Таласской области Талас Бегалиев, Кокумбек Таштаналиев, Бактыбек Нарбеков, Бактыбек Чойбеков, Анарбек Кушубеков ответили на вопросы избирателей. Мероприятие завершилось гимном партии «Биримдик».

Во второй половине дня кандидаты провели встречу в городе Таласе, где горожанам также рассказали о ключевых основах программы партии, построении социального государства, идее и платформе партии. Жители Таласа очень живо интересовались инициативами «Биримдика», задавали много вопросов и смогли узнать о том, что особое внимание в программе партии уделено развитию экономики, социальной политике в регионах, где приоритетными задачами является создание комфортных условий жизни каждому. В завершение встречи уважаемые аксакалы области благословили кандидатов и пожелали успехов партии «Биримдик»!

***

Оплачено из избирательного фонда политической партии «Демократическая партия «Биримдик» (Единство)» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Карагуловым Арсеном Дайырбековичем.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165106/
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